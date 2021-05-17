Черговий переворот у Малі: ООН вимагає звільнити президента

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликали негайно звільнити затриманих внаслідок військового перевороту президента і прем'єр-міністра Малі. Із такою вимогою ввечері понеділка, 24 травня, виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Я глибоко занепокоєний новинами про затримання цивільних лідерів малійського транзиту (влади. - Ред.). Я закликаю до спокою та їхнього негайного звільнення", - написав Гутерріш у Twitter. За словами генсека ООН, його спеціальний представник тісно співпрацює з усіма сторонами задля підтримки передачі влади у країні.

Військові Малі незадоволені новим урядом

Напередодні стало відомо про те, що президента Малі Ба Ндау та прем'єр-міністра країни Моктара Уана перевезли на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

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Ситуація у країні загострилася після того, як цивільний перехідний уряд оголосив про новий склад кабінету міністрів країни. Попередній склад уряду було розпущено 14 травня, і у новому кабінеті військові отримали лише чотири посади. Як повідомляють інформаційні агентства, у деяких з них це викликало незадоволення. Водночас військове керівництво Малі поки не прокоментувало ситуацію.

Вже другий військовий переворот за 10 місяців

18 серпня 2020 року у країні також відбувся військовий переворот, під час якого від влади усунули президента Ібрагіма Бубакара. Тоді заколотники пообіцяли "у належний час" провести у Малі вибори.

Якщо спочатку значна частина населення підтримувала переворот, пізніше довге зволікання із виборами та дії військових почали викликати дедалі більше критики. Лише у квітні попередній перехідний уряд вирішив оголосити про проведення президентських та парламентських виборів у Малі.