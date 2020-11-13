У Малі ісламісти викрали французького журналіста Олів'є Дюбуа. Про це повідомив у середу, 5 травня, генеральний директор міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар у своєму Twitter.

Джерело в МЗС Франції підтвердило агентству Reuters цю інформацію, вказавши, що відомство вже зв'язалося з сім'єю Дюбуа і проводить перевірку 21-секундного відео, що з'явилося в соцмережах, на якому журналіст розповів про своє викрадення. Крім того, у відповідь на запит інформагенції dpa, в зовнішньополітичному відомстві Франції запевнили, що тісно співпрацюють щодо цього питання з місцевою владою в Малі.

Дюбуа був викрадений терористичним угрупованням "група підтримки ісламу і мусульман", що має тісні зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда", 8 квітня в місті Гао на північному сході Малі, де він робив репортажі, розповів Делуар. Того дня журналіст, який "добре знав цю дуже небезпечну частину" Малі, не повернувся в готель після обіду.

"Репортери без кордонів" дізналися про зникнення Дюбуа 10 квітня, але вирішили не оприлюднювати цю інформацію, сподіваючись на швидке звільнення, написав далі гендиректор організації. "Репортери без кордонів" закликають звільнити Дюбуа і просять владу Малі й Франції "зробити все можливе, щоб домогтися його звільнення", а також підтримати сім'ю і близьких журналіста.

Натепер у Малі в рамках місії ООН Minusma перебувають тисячі іноземних військових, з яких французький контингент налічує близько 5,1 тисячі миротворців. Головне завдання цього контингенту - боротьба з ісламістськими загонами, котрі контролюють низку районів цієї африканської країни, та пов'язані з терористичними організаціями "Аль-Каїда" або "Ісламська держава". У Малі дислокується також і німецький контингент.

Утім, попри наявність цих миротворчих сил, у Малі нерідко трапляються викрадення іноземців ісламістами.