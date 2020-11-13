 У Малі ісламісти викрали французького журналіста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2021

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Новини

У Малі ісламісти викрали французького журналіста

Журналіст Олів'є Дюбуа був викрадений терористами з "групи підтримки ісламу і мусульман" 8 квітня в місті Гао на північному сході Малі, де він робив репортажі.

У Малі ісламісти викрали журналіста

На півночі Малі (фото з архіву)

У Малі ісламісти викрали французького журналіста Олів'є Дюбуа. Про це повідомив у середу, 5 травня, генеральний директор міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар у своєму Twitter.

Джерело в МЗС Франції підтвердило агентству Reuters цю інформацію, вказавши, що відомство вже зв'язалося з сім'єю Дюбуа і проводить перевірку 21-секундного відео, що з'явилося в соцмережах, на якому журналіст розповів про своє викрадення. Крім того, у відповідь на запит інформагенції dpa, в зовнішньополітичному відомстві Франції запевнили, що тісно співпрацюють щодо цього питання з місцевою владою в Малі.

Дюбуа був викрадений терористичним угрупованням "група підтримки ісламу і мусульман", що має тісні зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда", 8 квітня в місті Гао на північному сході Малі, де він робив репортажі, розповів Делуар. Того дня журналіст, який "добре знав цю дуже небезпечну частину" Малі, не повернувся в готель після обіду.

"Репортери без кордонів" дізналися про зникнення Дюбуа 10 квітня, але вирішили не оприлюднювати цю інформацію, сподіваючись на швидке звільнення, написав далі гендиректор організації. "Репортери без кордонів" закликають звільнити Дюбуа і просять владу Малі й Франції "зробити все можливе, щоб домогтися його звільнення", а також підтримати сім'ю і близьких журналіста.

Натепер у Малі в рамках місії ООН Minusma перебувають тисячі іноземних військових, з яких французький контингент налічує близько 5,1 тисячі миротворців. Головне завдання цього контингенту - боротьба з ісламістськими загонами, котрі контролюють низку районів цієї африканської країни, та пов'язані з терористичними організаціями "Аль-Каїда" або "Ісламська держава". У Малі дислокується також і німецький контингент.

Утім, попри наявність цих миротворчих сил, у Малі нерідко трапляються викрадення іноземців ісламістами.

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…

  • Відбудовано за допомогою ООН

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Відбудовано за допомогою ООН

    …багато мавзолеїв змогли відбудувати за допомогою Об'єднаних Націй. Сане Чірфі (справа на фото) разом з родиною доглядає за мавзолеєм святого Альфа Мойя.

  • Пальміра у Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Пальміра у Сирії

    Впродовж 2015 року терористи "Ісламської держави" зруйнували в античній Пальмірі храм Баала, споруджений майже дві тисячі років тому, багато мавзолеїв та тріумфальну арку. Фотограф тримає відзнятий ним же в березні 2014 року знімок храму Баала на тлі руїн споруди. Після витіснення терористів з міста археологи зраділи, адже чимало руїн античного міста постраждали менше, ніж вони побоювалися.

  • Церква Святого Юліана в Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Церква Святого Юліана в Сирії

    Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.

  • Зрівняний терористами з землею

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Зрівняний терористами з землею

    2015 року ІД зрівняла храм із землею. В інтернет екстремісти виклали кадри, на яких було видно, як вони руйнують споруду бульдозерами. Тим часом місто відбили від терористів. Середина однієї із частин споруди вигоріла дощенту. Так само відбудувати належить і цей монастир.

  • Стародавня Хатра в Іраку

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Стародавня Хатра в Іраку

    Ель-Хадр, або Хатра, була столицею першого арабського царства. Завдяки своїм високим, товстелезним та підсиленим баштами мурам вона змогла вистояти під час навали римських військ у 116 та 198 роках нашої ери.

  • Розтрощенні тисячолітні статуї

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Розтрощенні тисячолітні статуї

    На початку 2015 року ІД зруйнували частину руїн міста. На знімку - один з кадрів відео терористів. Агенція новин AP змогла підтвердили його автентичність. Крім того, ісламісти розтрощили тисячолітні статуї ассирійської доби в музеї північно-іракського міста Мосул та в некрополі стародавньої ассирійської столиці Ніневії. За наявною інформацією, вони зруйнували історичне місто Німруд бульдозерами.

  • Die zu dem Zeitpunkt höchste Buddha-Statue der Welt in Afghanistan (Foto: Mildres Dearborn)

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Баміанська долина в Афганістані

    У провінції Баміан були розташовані дві монументальні статуї Будди. Монахи-буддисти висікли їх у скелі 1500 років тому. Тож таким чином ці статуї були свідками доісламського минулого Афганістану. На цьому відзнятому в 1973 році знімку ще можна побачити 53-метрову статую, яка на той час вважалася найбільшою в світі.

  • Танки, ракети та динаміт

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Танки, ракети та динаміт

    Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

    Автор: Ута Штайнвер, Валерій Сааков


Дивитись відео 02:17

Перший суд над екстремістом за знищення культурної спадщини ЮНЕСКО (22.08.2016)

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