Напад на німецьких військових у Малі: є поранені

У Малі у п'ятницю, 25 червня, внаслідок вибуху бомби, закладеної в автомобіль, поранені військові Бундесверу. За даними AFP, постраждали 15 німецьких військових, 12 із них тяжко поранені. Агенція dpa також повідомляє про 12 поранених внаслідок нападу.

Як повідомляється, патруль миротворчої місії ООН Minusma перебував у 155 кілометрах на північ від бази Camp Castor у Гао, де дислокується більша частина контингенту Бундесверу в складі місії. За даними агенцій, бомба вибухнула на шляху патруля. Речник контингенту Бундесверу в Потсдамі підтвердив, що "німецькі солдати" також брали участь у патрулюванні.

У Малі з 2013 року діє багатопрофільна комплексна місія ООН Minusma для стабілізації ситуації в країні. У місії беруть участь представники 60 країн. Мета місії - підтримувати політичні процеси та дбати про безпеку.

Політична ситуація в Малі нестабільна після спроби путчу й перевороту 2012 року, коли збройні угруповання захопили території на півночі країни. Ісламістські бойовики регулярно здійснюють напади, зокрема й на миротворчі сили ООН. Тисячі військових і мирних мешканців загинули внаслідок конфлікту, сотні тисяч людей стали біженцями. Уряд не контролює значну частину території країни.