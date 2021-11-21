Протестувальники вимагали відставки Андрія Єрмака під Офісом президента

Поблизу Офісу президента в центрі Києва у неділю, 21 листопада, сталися сутички між учасниками акції до Дня гідності та свободи в центрі Києва та поліцією. Мітингувальники намагалися пройти вулицею Банковою, де розташований Офіс президента. Більшість із них поліція не пропускала. Сутички транслювали онлайн організатори акції - партія "Демократична сокира" та "Рух опору капітуляції".

Зрештою декількох учасників акції пропустили до Офісу президента, але перед тим обшукали. В поліції водночас повідомляють, що акція під ОП пройшла без інцидентів, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

На відео чутно, що натовп скандує "Пропустіть", "Київ, вставай" та "Зелю, геть". Серед вимог учасників акції - звільнення очільника Офісу президента Андрія Єрмака впродовж наступних 10 днів. Якщо цю вимогу не виконають, 1 грудня мітингувальники обіцяють вийти на безстрокову акцію за імпічмент президента України Володимира Зеленського.

Між протестувальниками і і поліцію відбулася штовханина

Протестна акція до Дня гідності й свободи стартувала на Майдані Незалежності, де вивісили банер із портретами президента Володимира Зеленського та очільника ОП Андрія Єрмака та написом "Їхня брехня принижує - захистимо гідність". Після цього колона мітингувальників попрямувала до вулиці Банкової, де розташований Офіс президента України.

Провал "вагнергейту"

Одним із приводів для виступу опозиції у річницю початку Євромайдану став новий виток "вагнергейту". Йдеться про деталі провальної операції українських спецслужб, які намагалися виманити до країни близько 30 бойовиків російської ПВК Вагнера, відповідальних за бойові дії на Донбасі.

Один з основних організаторів операції, колишній голова військової розвідки Василь Бурба звинувачує Андрія Єрмака у її перенесенні і, зрештою, провалі. Чинний начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що Андрій Єрмак не міг впливати на проведення спецоперації щодо затримання членів ПВК “Вагнер”. Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження через витік документів щодо "вагнергейту".

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада Україна відзначає восьму річницю початку Революції Гідності.

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