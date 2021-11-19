У розвідці стверджують, що Єрмак не міг впливати на операцію щодо "вагнерівців"

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не міг впливати на перебіг проведення спецоперації щодо затримання членів ПВК “Вагнер”, яка зірвалася влітку 2020 року. Про це він заявив під час ток-шоу "Право на владу" 18 листопада.

"Ми не слідчі органи, щоб досліджувати чиюсь роль, але якщо ставиться питання, чи міг керівник Офісу впливати на хід проведення спецоперації, то я з повною відповідальністю можу сказати, що згідно з законом про розвідку, керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатись у проведення будь-якого спеціального заходу", - сказав він. Буданов додав, що як офіцер спецслужби вважає недоцільним винесення в публічну площину питання проведення спецоперацій. "У жодній цивілізованій країні світу таке неприпустимо", - наголосив він.

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Зауважимо, що Буданов став начальником ГУР міноборони України замість Василя Бурби. Указ президента Володимира Зеленського про зміну керівника був підписаний 5 серпня, після того як наприкінці липня зірвалась операція українських спецслужб із затримання найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Нагадаємо, що в опублікованому напередодні розслідуванні Bellingcat з посиланням на Бурбу стверджується, що Єрмак запропонував відтермінувати спецоперацію на тиждень через досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі. Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Ради України теж встановила, що проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер" відтермінували, проте не змогла визначити, хто з українських чиновників ухвалив таке рішення.

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"Вагнергейт"

Як повідомлялося, 29 липня 2020 року влада Білорусі повідомила про затримання 33-х членів ПВК "Вагнер". Проти них одразу порушили кримінальну справу про підготовку терактів. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв передати 28 з них Україні - слідство встановило, що вони "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Проте у підсумку Білорусь вирішила передати їх Росії.

Згодом ЗМІ повідомили, що "вагнерівці" опинились на території Білорусі, оскільки їх туди виманили українські спецслужби. З Мінська їх нібито планували відправити авіарейсом до Туреччини, але в польоті один із пасажирів мав імітувати серцевий напад, через що літак здійснив би вимушену посадку в Києві, де їх затримали б. Про операцію начебто повідомили Зеленському та Єрмаку, після чого про неї довідалися білоруські спецслужби. У червні 2021 року Зеленський відкинув причетність Єрмака до зриву, назвавши ідею такої операції "ідеєю інших країн".

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