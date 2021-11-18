Матеріали Bellingcat долучать до розслідування справи "вагнерівців"

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова запевнила, що українські слідчі органи вивчатимуть матеріали, викладені розслідувальною групою Bellingcat щодо операції українських спецслужб із затримання найманців приватної військової компанії "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року. Про це вона повідомила в четвер, 18 листопада.

"Усі матеріали (розслідування. - Ред.), які проводять журналісти, ми завжди ретельно вивчаємо, завжди долучаємо до справи. Тому будемо вивчати, долучати", - цитує Венедіктову агенція "Інтерфакс-Україна". Генпрокурорка зауважила, що кримінальні провадження щодо "вагнергейту" відкрили декілька правоохоронних органів. "Потім ці справи були об'єднані та передані, зокрема, до Державного бюро розслідувань", - зазначила вона.

Розслідування Bellingcat про "вагнергейт"

Нагадаємо, в опублікованому напередодні розслідуванні Bellingcat з посиланням на ексглаву Головного управління розвідки міністерства оборони України Василя Бурбу стверджується, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував відтермінувати спецоперацію на тиждень через досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Раніше тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради України теж встановила, що проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер" було відтерміновано. Проте визначити, хто з українських чиновників ухвалив таке рішення, ТСК не змогла.

Зірвана операція із затримання "вагнерівців"

Нагадаємо, 29 липня 2020 року влада Білорусі повідомила про затримання 33-х членів ПВК "Вагнер". Проти них одразу порушили кримінальну справу про підготовку терактів. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв передати 28 з них Україні - слідство встановило, що вони "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Проте у підсумку Білорусь вирішила передати їх Росії.

Згодом низка українських ЗМІ повідомила, що операцію з затримання членів ПВК "Вагнера" готувала розвідка міноборони та Служба безпеки України. Вони нібито мали вилетіти з Мінська до Туреччини, але один із пасажирів літака мав імітувати серцевий напад, через що літак здійснив би вимушену посадку в Києві, де "вагнерівців" затримали б. Про операцію начебто повідомили президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, після чого внаслідок просочення інформації про неї довідалися білоруські спецслужби. У червні 2021 року Зеленський відкинув причетність Єрмака до зриву, назвавши ідею такої операції "ідеєю інших країн".

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