 CNN оприлюднила нові деталі щодо спроби затримання ″вагнерівців″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

CNN оприлюднила нові деталі щодо спроби затримання "вагнерівців"

Телекомпанія CNN оприлюднила нові деталі про операцію спецслужб, що мала на меті затримання влітку 2020 року російських найманців.

Білоруські спецслужби захопили російських найманців у санаторії під Мінськом

Білоруські спецслужби захопили російських найманців у санаторії під Мінськом (29 липня 2020 року)

Американська телекомпанія CNN ввечері у вівторок, 7 вересня, оприлюднила власне журналістське розслідування про спробу спецслужб влітку 2020 року затримати та притягнути до відповідальності російських найманців зі складу ПВК "Вагнер", зокрема тих, які раніше брали участь у збройному конфлікті на Донбасі, .

Про деталі операції журналістам CNN, як повідомляє телекомпанія, анонімно розповіли троє колишніх високопосадовців української військової розвідки. За їхніми словами, українські агенти діяли від імені російської приватної компанії, яка пропонувала найманцям зарплату 5000 доларів США на місяць начебто за охорону венесуельських нафтових підприємств. На цю пропозицію відгукнулися сотні росіян, й українські спецслужби отримали можливість відібрати з них тих, кого підозрювали у вчиненні воєнних злочинів на Донбасі. 

Операція українських спецслужб, за даними джерел телеканалу, мала підтримку з боку США, зокрема фінансову та технічну, а також консультації ЦРУ. Втім, американський високопосадовець на умовах анонімності заявив CNN, що ці заяви є "помилковими". За його словами, спецслужбам США було відомо про операцію, але вони не брали в ній участі.

Фіаско в Білорусі

За словами джерел CNN, українські спецлужби стали обдзвонювати найманців з проханням довести їхній "військовий досвід". Ті ж у відповідь почали надсилати документи, посвідчення та інші докази участі в бойових діях - навіть відео. Дехто з найманців навіть заявляв, що вони були свідками збиття рейсу MH17. Зрештою українські агенти запропонували "контракти" 28 росіянам, які начебто були причетні до злочинів на Донбасі, та ще п'ятьом, які не брали участі в цьому конфлікті, щоб відвернути підозри.

Найманцям оголосили, що вони полетять до Туреччини, де нібито буде пересадка на рейс до Каракаса. Насправді ж їх планували заарештувати в Україні. Через пандемію COVID-19 Росія закрила кордони, проте можливість вільного пересування між РФ та Білорусю зберігалася, тому найманців перевезли автобусом до Мінська, звідки нібито й було заплановано виліт. 

Їх розмістили в санаторії під Мінськом, де вони начебто мали очікувати рейс. Проте втрутилися білоруські спецслужби і, за словами джерел, заарештували найманців 29 липня 2020 року за кілька годин до вильоту. Білоруська влада спочатку вважала, що вони прибули до країни з метою дестабілізації ситуації перед виборами, заявив CNN колишній радник правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Проте згодом усіх найманців, за винятком одного, видали Росії, проігнорувавши прохання українського президента Володимира Зеленського про їхню екстрадицію до України.

За словами джерел CNN, це був великий удар по українських спецслужбах, які працювали над операцію близько 18 місяців. Влада України, зазначила телекомпанія, відмовилися коментувати цю тему.

Дивитись відео 05:13

Як Лукашенко знайшов "бойовиків Вагнера" і чи екстрадують їх до України (31.07.2020)

Також за темою

20.05.2021 KIEV, UKRAINE - MAY 20, 2021: Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a news conference on his two years in office, at the Antonov aircraft factory. Irina Yakovleva/TASS

Зеленський заявив, що про "вагнерівців" у Білорусі Лукашенку розповів він 25.06.2021

Операція з захоплення "вагнерівців" не була операцією України, заявив Володимир Зеленський. За його словами, він був впевнений, що Білорусь передасть їх Україні.

U.S. Navy guided-missile destroyer USS Truxtun, with Istanbul's historical monuments Sultanahmet mosque, known as Blue mosque, (L) and Hagia Sophia museum (R) in the background, sets sail in the Bosphorus, on its way to the Black Sea March 7, 2014. A U.S. warship passed through Turkey's Bosphorus straits on Friday on its way to the Black Sea, in what the U.S. military has described as a routine deployment scheduled well before the crisis in Ukraine. Washington announced the deployment on Thursday, a day after the Pentagon unveiled plans to put more U.S. fighter jets on a NATO air patrol mission in the Baltics in a bid to reassure allies alarmed by Russia's effective seizure of Ukraine's Crimea peninsula, which juts into the north of the Black Sea. REUTERS/Stringer (TURKEY - Tags: CITYSCAPE MILITARY POLITICS MARITIME TPX IMAGES OF THE DAY)

США можуть відправити кораблі в Чорне море на знак підтримки України - CNN 09.04.2021

На тлі збільшення російської військової присутності поблизу кордонів України США можуть відправити в Чорне море бойові кораблі, повідомили CNN у Пентагоні.

German Chancellor Angela Merkel greets Russian President Vladimir Putin (C) with Secretary-General of the United Nations (UN) Antonio Guterres upon his arrival to attend the Peace summit on Libya at the Chancellery in Berlin on January 19, 2020. - World leaders gather in Berlin on January 19, 2020 to make a fresh push for peace in Libya, in a desperate bid to stop the conflict-wracked nation from turning into a second Syria. Chancellor Angela Merkel will be joined by the presidents of Russia, Turkey and France and other world leaders for talks held under the auspices of the United Nations. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) / ALTERNATIVE CROP

Саміт на прощання: чому Меркель поспішає зустрітися з Путіним 01.07.2021

Анґела Меркель і надалі просуває ідею саміту ЄС-Росія. Що канцлерка Німеччини хоче сказати президенту РФ Володимиру Путіну за лічені місяці до завершення свого правління?

Реклама

Докладно

Завершує прокладання труб Північного потоку-2 російське судно Фортуна

Фінальна битва за "Північний потік-2": сертифікація газогону

"Північний потік-2" майже добудували. Однак для запуску газопроводу ще треба пройти дві сертифікації.  

Воднева заправка авто

У Німеччині створюватимуть водневу техніку

На розробку H2-технологій для автомобілів, потягів, суден та літаків уряд Німеччини виділив 290 мільйонів євро.  