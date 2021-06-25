CNN оприлюднила нові деталі щодо спроби затримання "вагнерівців"

Американська телекомпанія CNN ввечері у вівторок, 7 вересня, оприлюднила власне журналістське розслідування про спробу спецслужб влітку 2020 року затримати та притягнути до відповідальності російських найманців зі складу ПВК "Вагнер", зокрема тих, які раніше брали участь у збройному конфлікті на Донбасі, .

Про деталі операції журналістам CNN, як повідомляє телекомпанія, анонімно розповіли троє колишніх високопосадовців української військової розвідки. За їхніми словами, українські агенти діяли від імені російської приватної компанії, яка пропонувала найманцям зарплату 5000 доларів США на місяць начебто за охорону венесуельських нафтових підприємств. На цю пропозицію відгукнулися сотні росіян, й українські спецслужби отримали можливість відібрати з них тих, кого підозрювали у вчиненні воєнних злочинів на Донбасі.

Операція українських спецслужб, за даними джерел телеканалу, мала підтримку з боку США, зокрема фінансову та технічну, а також консультації ЦРУ. Втім, американський високопосадовець на умовах анонімності заявив CNN, що ці заяви є "помилковими". За його словами, спецслужбам США було відомо про операцію, але вони не брали в ній участі.

Фіаско в Білорусі

За словами джерел CNN, українські спецлужби стали обдзвонювати найманців з проханням довести їхній "військовий досвід". Ті ж у відповідь почали надсилати документи, посвідчення та інші докази участі в бойових діях - навіть відео. Дехто з найманців навіть заявляв, що вони були свідками збиття рейсу MH17. Зрештою українські агенти запропонували "контракти" 28 росіянам, які начебто були причетні до злочинів на Донбасі, та ще п'ятьом, які не брали участі в цьому конфлікті, щоб відвернути підозри.

Найманцям оголосили, що вони полетять до Туреччини, де нібито буде пересадка на рейс до Каракаса. Насправді ж їх планували заарештувати в Україні. Через пандемію COVID-19 Росія закрила кордони, проте можливість вільного пересування між РФ та Білорусю зберігалася, тому найманців перевезли автобусом до Мінська, звідки нібито й було заплановано виліт.

Їх розмістили в санаторії під Мінськом, де вони начебто мали очікувати рейс. Проте втрутилися білоруські спецслужби і, за словами джерел, заарештували найманців 29 липня 2020 року за кілька годин до вильоту. Білоруська влада спочатку вважала, що вони прибули до країни з метою дестабілізації ситуації перед виборами, заявив CNN колишній радник правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Проте згодом усіх найманців, за винятком одного, видали Росії, проігнорувавши прохання українського президента Володимира Зеленського про їхню екстрадицію до України.

За словами джерел CNN, це був великий удар по українських спецслужбах, які працювали над операцію близько 18 місяців. Влада України, зазначила телекомпанія, відмовилися коментувати цю тему.