У ДБР порушили справу через витік документів щодо "вагнергейту"

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрили кримінальне провадження у зв'язку з оприлюдненням 18 листопада документів щодо планування та проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року, повідомляє у п'ятницю, 19 листопада, пресслужба бюро.

Зокрема, у межах розслідування справи буде здійснена перевірка автентичності документів, а також встановлено військовослужбовців, які мали доступ до них та можуть бути причетні до їх витоку.

Вказується, що провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу щодо розголошення відомостей, які становлять держтаємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі, за відсутності ознак держзради або шпигунства. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від двох до п'яти років із забороною обіймати певні посади на строк до трьох років.

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Звіт розвідки щодо "вагнерівців"

Мова йде про фотокопії документів щодо спецоперації із затримання "вагнерівців", які нібито належать до внутрішнього документообігу Головного управління розвідки міноборони України. Їх 18 листопада оприлюднила у Facebook українська журналістка Яніна Соколова. У документах стверджується, що фінальний етап операції перенесли внаслідок "рішення вищого воєнно-політичного керівництва України".

Нагадаємо, що в опублікованому напередодні розслідуванні Bellingcat з посиланням на тодішнього начальника ГУР міноборони Василя Бурбу стверджується, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував відтермінувати спецоперацію на тиждень через досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Ради України теж встановила, що проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер" відтермінували, проте не змогла визначити, хто з українських високопосадовців ухвалив таке рішення.

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"Вагнергейт"

Як повідомлялося, 29 липня 2020 року влада Білорусі повідомила про затримання 33-х бійців ПВК "Вагнер". Проти них одразу порушили кримінальну справу про підготовку терактів. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв передати 28 з них Україні - слідство встановило, що вони "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Проте у підсумку Білорусь вирішила видати їх Росії - за місцем громадянства.

Згодом ЗМІ повідомили, що "вагнерівці" опинились на території Білорусі, оскільки їх туди виманили українські спецслужби. З Мінська їх нібито планували відправити авіарейсом до Туреччини. Українські спецслужби планували вимушену посадку літака в Києві, після чого збирались затримати бойовиків. Про операцію начебто повідомили президенту України Володимиру Зеленському та Єрмаку, після чого про неї довідалися білоруські спецслужби. У червні 2021 року Зеленський відкинув причетність Єрмака до зриву, назвавши ідею такої операції "ідеєю інших країн".