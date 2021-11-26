Зеленський заявив, що не погодився на план Бурби щодо затримання "вагнерівців"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не погодився на план щодо затримання "вагнерівців", який запропонував колишній керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Василь Бурба.

"Я сказав, що це не наша операція (…), вона не продумана детально. Я готовий погодити операцію, якщо будуть прораховані речі і якщо не постраждають люди", - заявив Зеленський під час пресмарафону "30 запитань до президента України" у п'ятницю, 26 листопада.

Запитання Зеленського до операції з затримання "вагнерівців"

За словами Зеленського, на етапі підготовки операції з затримання "вагнерівців" він запитав у Бурби, чи має президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знати про неї, адже "вагнерівців" планували вивезти з Мінська літаком Turkish Airlines, на що Бурба нібито сказав "ні".

Потім, за словами Зеленського, у нього виникло наступне запитання: чи є можливість, що бойовики захоплять літак, на якому буде понад сто цивільних людей. Бурба нібито сказав, що така можливість є. Крім цього, переконує Зеленський, Бурба начебто припустив, що в літаку можуть загинути всі люди.

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"Після цього я сказав, що Україну намагаються втягнути у скандал з Ердоганом, який ніколи не пробачив би цього. Я з ним обговорюю такі речі, він так нам допомагає. Я б ніколи не в'їхав у цю стіну. Тому я кажу, що ми не проводили цю операцію", - зазначив президент. При цьому він звернув увагу на той факт, що бойовики заїхали автобусом до Мінська і що їх поселили біля резиденції Лукашенка.

Водночас Зеленський зауважив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг перенести операцію. "Що, секретар йому щось сказав? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? У нього немає повноважень. Тільки міністр оборони і президент", - зазначив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що Бурба жив неподалік від нього на дачі і нібито відремонтував її за 11 мільйонів, не уточнивши, в якій валюті. "Він - бізнесмен… Всім відомо, що він займався бізнесом - отримував інформацію та на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував… Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знають, і я також", - заявив президент. Тому, за словами Зеленського, він хотів звільнити Бурбу.

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"Вагнергейт"

Нагадаємо, 29 липня 2020 року влада Білорусі повідомила про затримання 33 бійців ПВК Вагнера, яких у підсумку видали Росії. Як виявилося, "вагнерівці" опинилися на території Білорусі через спецоперацію українських спецслужб. З Мінська їх нібито планували відправити авіарейсом до Туреччини, але по дорозі мала відбутися вимушена посадка літака в Києві, де українські спецслужби збирались затримати бойовиків.

Як зазначається в розслідуванні Bellingcat, зриву операції передувала зустріч, на якій були присутні, зокрема, Бурба, заступник голови СБУ Руслан Баранецький та Андрій Єрмак.

