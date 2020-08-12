 Затримані ″вагнерівці″ повернулися з Білорусі в Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Новини

Затримані "вагнерівці" повернулися з Білорусі в Росію

32 "вагнерівці", яких раніше затримали під Мінськом, повернулися до Росії. Ще один, який мав білоруське громадянство, залишився в Білорусі.

Затримання вагнерівців під Мінськом 29 липня

Затримання "вагнерівців" під Мінськом 29 липня

Генеральна прокуратура РФ у п'ятницю, 14 серпня, повідомила, що 32-оє раніше затриманих у Білорусі  російських громадян повернулися до Росії. Ще один затриманий, який, крім російського, має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі.

Мінськ називав усіх затриманих найманцями російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" та російськими громадянами.  

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"Передача вказаних осіб відбулася відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тісній взаємодії органів прокуратури наших країн. Компетентні органи РФ продовжать розбиратися із ситуацією, що склалася навколо цих громадян", - заявили в російській генпрокуратурі, цитує агентство "Інтерфакс".

Як повідомило "Інтерфаксу" поінформоване джерело, "вагнерівців" Москві передали без жодних попередніх умов "в рамках жесту доброї волі". Їм не загрожує кримінальне переслідування в Росії.

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі було затримано 33 громадян РФ та України, яких білоруська влада називала членами ПВК "Вагнер" і підозрювала в намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Україна заявила, що затримані брали участь у бойових діях на Донбасі. 12 серпня Офіс генерального прокурора України звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28-ми з 33 затриманих осіб.

МЗС України: Екстрадиція стає неможливою

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що після передачі "вагнерівців" Росії їхня екстрадиція стає неможливою через наявність у них російського громадянства. "Річ у тім, що якщо у вказаних осіб є російські паспорти, то як Україна не видає своїх громадян, так і РФ чи Білорусь також не видають своїх громадян", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, у МЗС не виключали, що президент Білорусі Олександр Лукашенко використовуватиме затриманих у якості розмінної монети, в першу чергу з Росією. "І тепер ми побачили, що він зробив свій вибір на користь російської сторони", - наголосив Єнін.

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