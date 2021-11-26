"Вагнергейт": ДБР допитає керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Державне бюро розслідувань (ДБР) планує запросити керівника Офісу президента Андрія Єрмака на допит щодо спецоперації "Вагнергейт", повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

"Протягом кількох днів викликатимемо пана Єрмака на допит. Чому це сьогодні не робимо? Тому що ми очікуємо певну інформацію від наших колег із правоохоронних органів найближчими днями", - сказав Сухачов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, 25 листопада.

За словами Сухачова, про факт допиту Єрмак повідомить суспільство особисто, або це зробить ДБР, якщо буде такий запит.

При цьому директор ДБР наголосив, що наразі жодних фактів та доказів того, що Єрмак винен у зриві спецоперації, слідство не отримало.

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Також Сухачов не виключив імовірності допиту президента України Володимира Зеленського. "Слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож, якщо буде необхідність, слідчий викличе на допит і Володимира Зеленського", - зазначив він.

"Вагнергейт", Зеленський і Єрмак

29 липня 2020 року влада Білорусі повідомила про затримання 33 бійців ПВК "Вагнер". Щодо них одразу порушили кримінальну справу про підготовку терактів. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв передати 28 з них Україні - слідство встановило, що вони "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Проте у підсумку Білорусь видала їх Росії.

Як виявилося, "вагнерівці" опинилися на території Білорусі через спецоперацію українських спецслужб. З Мінська їх нібито планували відправити авіарейсом до Туреччини, але по дорозі планувалася вимушена посадка літака в Києві, де українські спецслужби збирались затримати бойовиків.

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Як ідеться в опублікованому розслідуванні Bellingcat, зриву операції передувала зустріч, на якій були присутні, зокрема, тодішній керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Василь Бурба, заступник голови СБУ Руслан Баранецький та Андрій Єрмак. І на цій зустрічі, як повідомив розслідувачам Бурба, Єрмак начебто запропонував на тиждень перенести операцію через острах зірвати перемир'я на Донбасі. За словами колишнього очільника ГУР, компромісом стало перенесення операції на чотири дні. Проте, як підкреслюють розслідувачі, знайти підтвердження цих двох розмов між керівниками розвідки та Офісу президента їм не вдалося.

Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Ради України теж встановила, що проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер" відтермінували, проте не змогла визначити, хто з українських високопосадовців ухвалив таке рішення.