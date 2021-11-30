"Вагнергейт": Андрій Єрмак надав свідчення ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) допитало керівника Офісу президента України Андрія Єрмака щодо зриву спецоперації з затримання найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це сам Єрмак повідомив у вівторок, 30 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію", - написав він.

Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського зазначив, що не вважає за потрібне "робити з цього шоу", тому не повідомляв про свій візит до ДБР журналістам. При цьому Єрмак наголосив, що "вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і".

Про намір запросити Єрмака на допит щодо "Вагнергейту" повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов ще 25 листопада. При цьому він зазначив, що жодних фактів та доказів того, що Єрмак винен у зриві спецоперації, слідство не отримало. Тоді ж Сухачов не виключив імовірності допиту Зеленського.

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Депутати взяли до уваги звіт ТСК по "вагнерівцях"

На пленарному засіданні 30 листопада Верховна Рада взяла до відома проміжний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади проти суверенітету України під час проведення спецоперації з затримання "вагнерівців" та Іловайської трагедії. Відповідний проєкт постанови підтримав 231 народний депутат. Звіт направили до ДБР, Офісу Генерального прокурора і Служби безпеки України. При цьому парламент продовжив термін діяльності ТСК ще на рік.

Як повідомлялося, ТСК встановила, що проведення спецоперації з затримання членів ПВК "Вагнер" відтермінували, проте не змогла визначити, хто з українських високопосадовців ухвалив таке рішення. Водночас у розслідуванні Bellingcat щодо "вагнерівців" йдеться, що зриву операції начебто передувало прохання Єрмака до тодішнього керівника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Василя Бурби перенести її через острах зірвати перемир'я на Донбасі. Проте, розслідувачі підкреслюють, що знайти підтвердження цих розмов їм не вдалося. Днями Зеленський повідомив, що відмовився від операції Бурби, а Єрмак не мав повноважень для її перенесення.

Нагадаємо, що в липні 2020 року Білорусь затримала 33 бійців "Вагнера". Згодом правитель Білорусі Олександр Лукашенко видав "вагнерівців" Росії. Як виявилося, вони опинилися на території Білорусі через спецоперацію українських спецслужб.