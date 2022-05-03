Хунта Малі розірвала військову співпрацю з Францією

Військова хунта в Малі оголосила розірвання військової угоди із Францією. Нинішня влада вже тривалий час спостерігає "значне погіршення військової співпраці з Францією", заявив офіційний представник хунти увечері у понеділок, 2 травня, виступаючи на національному телебаченні. Зокрема він послався на порушення повітряного простору Малі французькими літаками, оголошене у лютому виведення французьких військ із країни, а також рішення Парижа припинити всі спільні операції з малійською армією, ухвалене торік у червні.

У минулі кілька тижнів хунта багаторазово погрожувала припинити військову співпрацю з Францією. Йдеться про угоду, що визначає правові рамки для французької військової місії "Бархан" та європейської "Такуба" в Малі, а також укладений у 2014 році з Францією договір про співпрацю в оборонній сфері.

ПВК Вагнера в Малі

Відносини між Францією та Малі стали різко погіршуватися після захоплення влади у країні військовою хунтою. Напруженість посилилася у зв'язку зі співпрацею малійських військових із російською приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера. Малійська військова хунта заперечує присутність у країні найманців ПВК Вагнера. Наприкінці грудня 2021 року її представники заявили, що в Малі перебувають лише "російські інструктори", запрошені в країну для вишколу малійської армії та посилення військового потенціалу національної оборони.

Читайте також: Бундесверу стало складніше в Малі після приходу російської ПВК

Однак 20 квітня в Малі загинув російський "військовий радник", котрий, як повідомив урядовець, який побажав залишитися неназваним, був бійцем російської ПВК Вагнера. А 25 квітня джихадистське угруповання "Група підтримки ісламу та мусульман" (GSIM) заявило про захоплення в полон бійця ПВК Вагнера в районі Сегу в центрі Малі.

Дивитись відео 03:01 Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)