Європа та Канада згортають антитерористичну операцію в Малі

Франція, її європейські партнери та Канада згортають антитерористичну операцію у Малі на тлі розширення співпраці малійської хунти з Росією. Французьку операцію "Бархан" та військову операцію "Такуба", в якій під командуванням Франції беруть участь кілька інших європейських країн, завершать до кінця червня, йдеться у повідомленні Єлисейського палацу, оприлюдненому у четвер, 17 лютого. Водночас операції ЄС та ООН, у межах яких діє і німецький Бундесвер, поки триватимуть.

У повідомленні Парижа наголошується, що Європа, попри згортання місій "Бархан" та "Такуба", збереже активну присутність у зоні Сахель - регіоні на південь від Сахари, який простягається від Атлантичного океану до Червоного моря. У цьому регіоні діють численні озброєні угруповання. Деякі з них присягнули на вірність терористичним організаціям "Ісламська держава" (ІД) та "Аль-Каїда".

Місії Бундесверу в Малі

У Малі, крім антитерористичних операцій, проводяться також інструкторська місія ЄС EUTM та стабілізаційна місія ООН MINUSMA, у яких беруть участь майже 1350 солдатів та офіцерів Бундесверу. За даними Франції, у зоні Сахель загалом розміщено 25 тисяч військовослужбовців.

Рішення Франції про згортання антитерористичних операцій може вплинути і на обидві місії за участі Бундесверу. Нинішні мандати EUTM та Minusma закінчуються наприкінці травня. Уряд ФРН поки що не ухвалив рішення щодо продовження участі Бундесверу в цих місіях.

Росіяни в Малі: найманці чи "інструктори"?

Нині у малійській провінції Сахель перебувають кілька сотень російських найманців з приватної військової компанії (ПВК), що отримала назву ПВК Вагнера. Влада Малі присутність найманців заперечує. Тимчасовий уряд у Бамако стверджує, що йдеться про "російських військових інструкторів". Між тим міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що бойовики ПВК Вагнера - це "колишні російські солдати", що Росія "озброює їх" та забезпечує їм "логістичний супровід".

Наприкінці грудня одразу кілька країн Заходу різко розкритикували розміщення бійців ПВК Вагнера у Малі. "Ми рішуче засуджуємо розміщення угруповань найманців на малійській території. Їхня присутність здатна лише погіршити обстановку в Західній Африці, призвести до погіршення ситуації з правами людини... і завадити спробам міжнародного співтовариства забезпечити захист мирних жителів та підтримку малійських збройних сил", - йдеться у спільній заяві Німеччини, Бельгії, Великобританії, Данії, Іспанії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Румунії, Франції, Чехії, Швеції та Естонії.

Кремль спочатку заперечував присутність найманців із Росії в Малі. Однак наприкінці вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що влада цієї країни звернулася до російської приватної військової компанії для сприяння у боротьбі з терористами.

Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера

У середині грудня Європейський Союз запровадив санкції щодо ПВК Вагнера, а також восьми фізичних осіб та трьох компаній, пов'язаних із нею. Обмежувальні заходи означають заморожування активів осіб, які потрапили під санкції, на території ЄС. Європейським особам та компаніям заборонено надавати кошти чи ресурси фігурантам списку. Крім того, занесеним до нього фізичним особам заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу.