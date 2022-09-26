Залужний: ЗСУ свідомо пустили росіян впритул до Києва

В інтерв'ю Time головнокомандувач назвав підхід військ РФ до околиць столиці частиною української стратегії. Це, за його словами, дозволило знищити їх колони техніки і лінії постачання.

Збройні сили України (ЗСУ) в лютому-березні дозволили російським військовим підійти впритул до Києва, щоб знищити їхні колони техніки та лінії постачання в тилу. Про це в понеділок, 26 вересня пише американське видання Time, посилаючись на слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Після російського вторгнення, він поставив дві головні мети, пишуть журналісти: "Ми не мали допустити, щоб упав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть якщо в певних місцях це вимагало втрати територій". Іншими словами, метою було дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу, пояснює Time.

Дієвість такої стратегії Залужний начебто зрозумів на шостий день вторгнення. Росіяни не змогли взяти аеропорти поблизу Києва і просунулися достатньо глибоко, щоб почати "напружувати" лінії постачання, залишаючи їх відкритими. "Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене", - передає слова Залужного TIME. Фото генерала розмістили на обкладинці видання.

Залужний також розповів, що Україна готувалася до війни, але не хотіла, щоби про це дізналися росіяни.

"Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємося на своїх базах, куримо траву, дивимось телевізор і постимо на Фейсбуці", - цитує Залужного TIME.

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Діти родини біженців з Ірпеня, біля кладовища машин на яких місцеві тікали від окупації Фото: Carol Guzy/Zumapress/picture alliance

Масові розстріли під час окупації на Київщині

Бої на Київщини тривали з 24 лютого по 2 квітня, чимала частина області майже весь цей період була окупована, зокрема й міста-супутники столиці Буча, Ірпінь та Гостомель. За цей час російські військові вчинили проти мирного населення численні воєнні злочини.

Станом на 31 липня правоохоронці зафіксували1346 убитих цивільних на Київщині, причому більшість з них були розстріляні. Кількість загиблих не остаточна, близько трьох сотень людей вважаються зниклими безвісти.

Наприклад, у Бучі за даними інституту KSE Institute, до початку війни проживали понад 42 тисячі людей. За оцінкою мера міста Анатолія Федорука, під час окупації у Бучі вбили кожного п'ятого мешканця.

Збитки, завдані інфраструктурі лише у Бучі Київської області під час російської окупації, становлять понад п'ять мільярдів гривень зазначають у KSE Institute.

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Перемога не буде фіналом

Валерій Залужний запевнив журналістів, що Україна боротиметься "до останньої краплі крові", але її перемога в війні з Росією не буде остаточною. "Виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватись до наступної війни", – сказав Залужний TIME.

В травні часопис визнав головнокомандувача ЗСУ одним зі 100 найвпливовіших людей світу у 2022 році.