 Коментар: Жахлива війна | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.08.2022

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Україна

Коментар: Жахлива війна

Чи може ця війна стати ще більш брутальною? Так, це можливо, вважає оглядач FAZ Ґергард Ґнаук.

Руйнування в Миколаєві внаслідок обсрілів РФ 1 серпня

Руйнування в Миколаєві внаслідок обстрілу РФ 1 серпня

Чи почалася уже третя фаза війни? У будь-якому разі, останніми днями деякі спостерігачі російського вторгнення в Україну оголосили про завершення другого її етапу. 

Зараз наступ РФ знову забуксував, також і завдяки поставкам Заходом зброї Києву. А воля українців до опору в усіх регіонах зміцнилась ще більше: 84 відсотки опитаних виступають проти будь-якої відмови від територій, навіть якщо це може затягти війну.

Ґергард Ґнаук

Ґергард Ґнаук

У цей час побільшало ознак того, що Росія робить ставку на подальшу бруталізацію. Якщо друга фаза, за влучним прогнозом, була (як велика артилерійська битва) "більш кривавою", то наступна загрожує бути "більш брудною". Вбивство у п'ятницю близько 50 українських військовополонених, що перебували під наглядом РФ, з російської точки зору, внаслідок обстрілу українськими ракетами, може бути одним з таких сигналів. Це нагадує ніби "пов'язану зі стресом" смерть на початку липня британця, який, ймовірно, воював на боці України та опинився у полоні на Донбасі.

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Навіщо організовувати таким полоненим судовий процес і наражати себе на обвинувачення, якщо їх можна "простіше" незаконно прибрати? Посольство РФ у Лондоні закликало до "принизливої смерті через повішання". Жахливе відео, на якому, вочевидь, російський військовий каструє українського полоненого, також є порушенням правил ведення війни. Тож не дивно, що український президент Зеленський зараз оголосив про евакуацію ще не окупованої частини Донеччини.

То чи вступає війна у нову фазу? І чи стане ця війна ще більш брутальною? Так, це можливо.

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Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні

Дивитись відео 25:46

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Докладно

Руйнування в Миколаєві внаслідок обсрілів РФ 1 серпня

Жахлива війна

Чи може ця війна стати ще більш брутальною? Так, це можливо, вважає оглядач FAZ Ґергард Ґнаук.  

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