 Обов′язкова евакуація: Зеленський закликає мешканців покинути Донеччину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2022

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Новини

Обов'язкова евакуація: Зеленський закликає мешканців покинути Донеччину

Евакуація з Донецької області зумовлена двома причинами - посиленням бойових дій та майже повною відсутністю електро- і газопостачання, каже глава координаційного штабу, що опікуватиметься евакуацією, Ірина Верещук.

Бахмутський район Донецької області наприкінці червня

Бахмутський район Донецької області наприкінці червня

Уряд України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донеччини через активні бойові дії, що ведуться на території області. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення та закликав місцевих жителів покинути регіон заради збереження життя.

"Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога - і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо", - сказав він у вечірньому відеозверненні 30 липня.

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Координаційний штаб з евакуації

29 липня Кабінет міністрів України з ініціативи міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій створив координаційний штаб, який організовуватиме евакуацію з Донецької області. Його очолила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Евакуація зумовлена двома головними причинами - посиленням бойових дій в області та майже повною відсутністю електро- та газопостачання. "Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи. Там тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише щосекунди потрапити під обстріли - при відсутності світла, тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід - евакуація", - пояснює Верещук.

За її словами, жителі Донеччини зможуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши своїм підписом, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки і несуть персональну відповідальність за власне життя.

За офіційними даними, на території Донеччини зараз проживає до 220 тисяч українців, серед яких 52 тисячі - діти.

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