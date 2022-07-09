Київ закликає мешканців окупованих територій до евакуації

Жителі окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, мають евакуюватися, використовуючи "усі доступні способи". Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону ввечері 8 липня. За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення.

"Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхав, мають і знають шляхи, волонтери, ми приєднуємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - сказала Верещук. Вона наголосила, що перебування на території Херсонської та Запорізької області "в рази гірше і в рази небезпечніше" перебування на підконтрольній Україні території.

Читайте також: Давидів Брід з окупації та інші небезпечні дороги українського Півдня

За словами Верещук, навіть якщо людей буде депортовано до Росії, то України знайде можливість допомогти людям повернутись. "Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні Сили будуть деокуповувати. Це будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все розуміють", - сказала вона.

Раніше, наприкінці червня, Верещук вже закликала жителів окупованої Херсонщини виїжджати з окупованого регіону тими шляхами, які дозволяють росіяни, зокрема, через Крим. Також вона зазначала, що людей не каратимуть за використання для евакуації документів, що видала окупаційна російська влада.

Читайте також: Втеча від війни і фільтраційні табори. Як живуть депортовані до РФ українці

