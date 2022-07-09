 Київ закликає мешканців окупованих територій до евакуації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2022

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Новини

Київ закликає мешканців окупованих територій до евакуації

У мінТОТ зазначають, що це дозволить ЗСУ не зашкодити людям під час деокупації територій.

Віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Жителі окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, мають евакуюватися, використовуючи "усі доступні способи". Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону ввечері 8 липня. За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення.

"Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхав, мають і знають шляхи, волонтери, ми приєднуємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - сказала Верещук. Вона наголосила, що перебування на території Херсонської та Запорізької області "в рази гірше і в рази небезпечніше" перебування на підконтрольній Україні території.
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За словами Верещук, навіть якщо людей буде депортовано до Росії, то України знайде можливість допомогти людям повернутись. "Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні Сили будуть деокуповувати. Це будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все розуміють", - сказала вона.

Раніше, наприкінці червня, Верещук вже закликала жителів окупованої Херсонщини виїжджати з окупованого регіону тими шляхами, які дозволяють росіяни, зокрема, через Крим. Також вона зазначала, що людей не каратимуть за використання для евакуації документів, що видала окупаційна російська влада.

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