 Пілоти Lufthansa готові оголосити страйк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2022

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Новини

Пілоти Lufthansa готові оголосити страйк

Профспілка Vereinigung Cockpit вимагає від керівництва Lufthansa підвищення зарплати пілотів на 5,5 відсотка, а також автоматичної індексації. Майже всі пілоти авіакомпанії підтримали проведення страйку.

Літаки авіакомпанії Lufthansa у аеропорту Франкфурта-на-Майні

Літаки авіакомпанії Lufthansa у аеропорту Франкфурта-на-Майні

Пілоти німецької авіакомпанії Lufthansa проголосували за проведення страйку через зарплати. Про це у неділю, 31 липня, повідомила профспілка пілотів Vereinigung Cockpit (VC), зазначивши, що страйкових дій ще можна уникнути.

VC вимагає підвищення заробітної плати пілотам на 5,5 відсотка у цьому році, а також автоматичної індексації зарплати відповідно до інфляції з наступного року. Як стверджують у профспілці, за шість раундів переговорів керівництво так і не зробило пропозиції, яка може стати предметом обговорення.

У повідомленні VC йдеться, що 97,6 відсотка пілотів, які брали участь у голосуванні, підтримали цю вимогу. Голосування не означає, що страйк обов'язково відбудеться, але надсилає сигнал Lufthansa серйозно поставитися до потреб пілотів авіакомпанії, зазначив член правління VC Марсель Грельс (Marcel Gröls).

Страйк наземного персоналу Lufthansa

У середу, 27 липня, наземний персонал Lufthansa, в обов'язки якого входить обслуговування пасажирів, багажу та вантажів, техобслуговування літаків та їхнє буксирування, оголосив одноденний страйк. Внаслідок цього було скасовано понад 1000 рейсів, порушено плани близько 134 тисячі пасажирів.

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