Пілоти Lufthansa готові оголосити страйк

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Профспілка Vereinigung Cockpit вимагає від керівництва Lufthansa підвищення зарплати пілотів на 5,5 відсотка, а також автоматичної індексації. Майже всі пілоти авіакомпанії підтримали проведення страйку.
Пілоти німецької авіакомпанії Lufthansa проголосували за проведення страйку через зарплати. Про це у неділю, 31 липня, повідомила профспілка пілотів Vereinigung Cockpit (VC), зазначивши, що страйкових дій ще можна уникнути.
VC вимагає підвищення заробітної плати пілотам на 5,5 відсотка у цьому році, а також автоматичної індексації зарплати відповідно до інфляції з наступного року. Як стверджують у профспілці, за шість раундів переговорів керівництво так і не зробило пропозиції, яка може стати предметом обговорення.
У повідомленні VC йдеться, що 97,6 відсотка пілотів, які брали участь у голосуванні, підтримали цю вимогу. Голосування не означає, що страйк обов'язково відбудеться, але надсилає сигнал Lufthansa серйозно поставитися до потреб пілотів авіакомпанії, зазначив член правління VC Марсель Грельс (Marcel Gröls).
У середу, 27 липня, наземний персонал Lufthansa, в обов'язки якого входить обслуговування пасажирів, багажу та вантажів, техобслуговування літаків та їхнє буксирування, оголосив одноденний страйк. Внаслідок цього було скасовано понад 1000 рейсів, порушено плани близько 134 тисячі пасажирів.