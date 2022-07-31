На Київщині знайдено вже 1348 тіл цивільних - поліція

На Київщині знайдено 1348 тіл місцевих жителів, які загинули від рук російської армії, ще 300 людей вважаються зниклими безвісти, розповів начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у неділю, 31 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми вже, на жаль, маємо тіла 1348 осіб цивільних загиблих унаслідок агресії Російської Федерації", - сказав Нєбитов в ефірі національного телемарафону. За його словами, випадки виявлення тіл цивільних осіб зі слідами тортур не поодинокі.

Читайте також:ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

"Одне з останніх масових поховань, де тіла семи людей знайшли біля розташування їх (російських військових - ред.) позицій, - усі вони були вбиті пострілами в голову, але перед цим їм стріляли в коліна: в одне чи навіть у два. І в деяких були зв'язані руки", - сказав начальник поліції Київської області.

За словами Нєбитова, ці люди були цивільними і не мали стосунок до будь-яких військових підрозділів. "Тому ми говоримо про свідомий геноцид українського народу армією РФ", - сказав він.

Також, за даними поліції, досі близько 300 людей вважаються зниклими безвісти, а також залишається 216 невпізнаних тіл. Нєбитов також зазначив, що досі багато людей утримується на території Республіки Білорусь та РФ.

Читайте також: Глава поліції Київщини про злочини військ РФ: "Мирних людей свідомо вбивали"



