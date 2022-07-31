На Київщині знайдено вже 1348 тіл цивільних - поліція

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Поліція розповіла про знайдені тіла загиблих на Київщині. Ще 300 людей вважаються зниклими безвісти.
На Київщині знайдено 1348 тіл місцевих жителів, які загинули від рук російської армії, ще 300 людей вважаються зниклими безвісти, розповів начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у неділю, 31 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні ми вже, на жаль, маємо тіла 1348 осіб цивільних загиблих унаслідок агресії Російської Федерації", - сказав Нєбитов в ефірі національного телемарафону. За його словами, випадки виявлення тіл цивільних осіб зі слідами тортур не поодинокі.
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"Одне з останніх масових поховань, де тіла семи людей знайшли біля розташування їх (російських військових - ред.) позицій, - усі вони були вбиті пострілами в голову, але перед цим їм стріляли в коліна: в одне чи навіть у два. І в деяких були зв'язані руки", - сказав начальник поліції Київської області.
За словами Нєбитова, ці люди були цивільними і не мали стосунок до будь-яких військових підрозділів. "Тому ми говоримо про свідомий геноцид українського народу армією РФ", - сказав він.
Також, за даними поліції, досі близько 300 людей вважаються зниклими безвісти, а також залишається 216 невпізнаних тіл. Нєбитов також зазначив, що досі багато людей утримується на території Республіки Білорусь та РФ.
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