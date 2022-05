Міжнародні експерти звинуватили Росію у геноциді в Україні

Дії Росії на території України дають достатньо підстав для висновку, що Москва підбурює до геноциду й вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу. Про це йдеться в доповіді американського аналітичного центру New Lines Institute for Strategy and Policy і канадського Центру з прав людини імені Рауля Валленберга.

Це перший незалежний звіт про ймовірний геноцид в Україні, підготовлений із початку війни. У його створенні брали участь понад 30 провідних юристів та експертів у галузі дослідження геноциду. Вони вказали, що Росія порушила другу та третю статті Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Як докази укладачі представили приклади масових вбивств цивільних, насильницьких депортацій та антиукраїнської риторики, що використовується найвищими посадовими особами Росії. Зокрема, у доповіді наводяться слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна не має права на існування як незалежна держава.

Автори документа прямо порівнюють ситуацію в Україні з різаниною, влаштованою армією Республіки Сербської в боснійському місті Сребрениця у 1995 році, і закликають світових лідерів вплинути на Росію, поки не стало надто пізно. Копії цієї доповіді планується направити парламентам, урядам та міжнародним організаціям у всьому світі.

Розслідування ймовірних воєнних злочинів Росії

Розслідуванням ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні займається насамперед сама Україна як держава, на території якої вони були скоєні. Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова повідомляла, що її відомство відкрило понад вісім тисяч розслідувань за фактами порушень законів ведення війни.

Власні розслідування розпочали також понад десять держав ЄС, зокрема Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща. На глобальному рівні слідство також веде Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Йому підсудні воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. За словами головного прокурора МКС Каріма Хана, для розслідування ситуації в Україні Гаазький суд задіяв рекордну кількість країн - 43.