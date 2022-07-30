ООН готове розслідувати масове вбивство полонених в Оленівці "за згоди сторін"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 липня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 30 липня (час київський).

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Віцепремєрка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук проанонсувала загальну евакуацію з Донеччини перед початком опалювального сезону. "У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання..., ворог знову і знову знищує все, що могло б узимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом – тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-я стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, яка обов'язкова", - нагадала вона в ефірі національного телемарафону.

За планом Верещук, жителі Донеччини зможуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши своїм підписом, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.

++20.30++

Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в районі Херсона, заблокувавши його використання, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

++20.10++

В той же час полк Національної гвардії "Азов" самостійно з'ясовує імена виконавців і організаторів вбивства військовополонених в Оленівці, які називає військовим злочином РФ "Вже є попередня інформація", - заявив т.в.о. командира "Азова" Микита Надточій у відеозверненні.

"Росія вчинила його через безкарність. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності навіть за відкрите порушення законів та звичаїв війни", - зазначив Надточій, додавши, що бійці полку знайдуть причетних до злочину, де б вони перебували – на окупованих територіях України, у Росії чи в третіх країнах.

++19.40++

Організація Об'єднаних Націй пообіцяла владі України підтримку у розслідуванні обстрілу виправної колонії в Оленівці, в результаті якого загинули українські військовополонені, повідомляє "Голос Америки".

"Ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін, і цілком підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста", - заявив Фархан Хак, заступник прессекретаря Генерального секретаря ООН.

++19.05++

ЗСУ відбили спроби штурму російської армії на чотирьох напрямках: Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському, повідомляє Генеральний штаб у суботньому вечірньому зведенні. напрямках з метою покращення тактичного положення. Втім російським військовим вдалося закріпитися на околицях села Семигір’я у Бахмутському районі.

На Харківському, Донецькому, Запорізькому та Південобугському напрямку тривають інтенсивні позиційні обстрілами. Росіяни застосовують бойову авіацію.

++18.35++

Армія Росії збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Про це з посиланням на супутникові знімки Planet Labs повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода)

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

За словами військових експертів, у подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському і Слов’янському напрямках.

++18.10++

Судно LAODICEA під прапором Сирії затримане у ліванському порту Тріполі, повідомляє агентство AFP. Судно буде затримано до з'ясування походження збіжжя, яке воно перевозить з Феодосії що в окупованому РФ Криму, розповідає посол України в Лівані Ігор Осташ. Вантаж ячміня та борошна, за його даними, вкрадений з окупованої території України.

++17.40++

Вісім гаубиць Krab готові до передачі з Польщі до України, повідомляє Polskie Radio24. Наразі у Польщі тривають навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями. Ці вісім САУ Krab для української армії будуть передані в рамках окремої міжурядової угоди, яку Варашава та Києв уклали на початку червня.

Контракт вартістю понад три мільярди злотих (633 млн євро) передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин. До того ж перші 18 гаубиць Krab були доставлені з Польщі в Україну в травні в рамках військової підтримки з запасів польскої армії.

++17.10++

За минулу добу поліція відкрила 10 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів на Херсонщині. Серед них - вбивства цивільних через обстріли, викрадення місцевого жителя в Херсоні, захоплення майна та складів агропідприємства, повідомляє гшолова військової адміністрації області Дмитро Бутрій.

Окупанти обстріляли селища Високопілля, Нововоронцовка, Іванівка, села Ольгине та Іванівка, є загиблі та поранені. Пошкоджено та зруйновано будинки місцевих.

У Херсоні та трьох селах області озброєні військові захопили офіс та склади агропідприємства. Робітникам окупанти повідомили про “націоналізацію” і призначення нового керівника

++16.50++

США вже купують норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS для подальшої передачі Збройним силам України, заявив представник Пентагону на брифінгу в суботу. "У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже перебуваємо в процесі закупівлі ", - посадовця "Інтерфакс-Україна". Точна дата поставки також поки що невідома.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air missile System) - пересувний норвезький зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 кілометрів, висота ураження - до 21 кілометра.

Читайте також:Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні на 820 мільйонів

++16.20++

На Софійській площі в Києві в суботу родичі українських військовополонених з "Азовсталі" і через масове вбивство в колонії Оленівка на Донеччині закликали визнати РФ державою-спонсором світового тероризму. Як передає "Інгтерфакс-Україна" наплощі зібралося кілька десятків людей, серед яких здебільшого були родичі військовополонених бійців полку "Азов". Організатором заходу виступила ініціативна група "Вирій" за підтримки "Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

++15.53++

Польща передала Україні озброєнь на 1,7 мільярда євро

Польща передала Україні озброєнь майже на 1,7 мільярда євро. Як повідомляє німецьке агентство dpa, у листі польського міністра оборони Маріуша Блащака колезі з ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) ідеться, що серед наданих озброєнь є танки, бойові машини піхоти та інше важке озброєння радянського зразка, а також новітня зброя, на кшталт польських самохідних гаубиць "Краб".

"Ці постачання спричинили прогалини у наших оборонних можливостях", - пише Блащак. У листі він критикує Німеччину за зволікання з постачанням необхідної кількості сучасної техніки Польщі в обмін на надану Україні. Міністр зазначає, що Варшава очікує на "серйозну пропозицію" з боку ФРН у рамках так званих "кругових поставок".

Читайте детальніше: Польща передала Україні озброєнь на 1,7 мільярда євро

++15.35++

Україна направила запит щодо повернення тіл українських військових, які загинули в Оленівській колонії. Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону. За словами Лубінця, 29 липня він звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби йому надали можливість відвідати Оленівську колонію. Він також закликав зробити це свою російську колегу - Тетяну Москалькову.

30 липня Міноборони РФ опублікувала списки постраждалих в Оленівці українських військових. У ньому 50 прізвищ загиблих та 73 поранених українських військовослужбовців.

++15.25++

В Охтирському районі Сумщині за п'ятницю мирні мешканці двічі підривались на мінах, пише голова військової адміністрації області Дмитро Живицький. За його інформацією, в одному випадку на 11 мін наїхала вантажівка, її водій загинув, травмовані також водій та пасажирка легковика, який рухався зустрічною смугою. До того ж на міні у полі підірвався комбайн, поранені двоє аграріїв.

++14.49++

Папа Франциск зменшить візити, але Київ досі хоче відвідати

85-річний Папа Римський Франциск заявив, що хоче "пригальмувати" свою діяльність, зокрема щодо закордонних візитів, через проблеми з коліном, утім і досі планує відвідати Київ.

Папа Франциск

"У моєму віці та з такими обмеженнями, я маю зберігати свою енергію, щоби бути в змозі служити церкві, або ж навпаки - подумати про можливість відійти у сторону", - сказав він журналістам після тижневого візиту до Канади.

Водночас понтифік підтвердив намір відвідати у вересні Казахстан для участі у міжконфесійній конференції, де можлива його зустріч з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом. Франциск також сказав, що хоче поїхати до Києва, але дата візиту поки не підтверджена.

Читайте детальніше: Папа Римський хоче скоротити поїздки через здоров'я, але Київ планує відвідати

++14.22++

Росія заборонила в'їзд 32 посадовцям і журналістам Нової Зелендії у відповідь на аналогічне рішення щодо росіян через розв'язану РФ війну в Україні. Серед осіб, які потрапили до "чорного списку", командир новозеландського флоту Ґарін Ґолдінг та мери Веллінгтона Ендрю Фостер і Окланда Філіп Гофф.

У квітні РФ уже заборонила в'їзд на свою територію прем'єр-міністерці Нової Зеландії Джасінді Ардерн, нагадує агентство AFP.

++14.00++

Посольство Росії у Великобританії написало в Twitter, що бійці українського полку "Азов" заслуговують "принизливої смерті", але "шляхом повішення" і додало відео, на якому нібито пара з Маріуполя розповідає про обстріли з їхнього боку. Соціальна мережа помітила відео, як таке, що порушує правила та розпалює ненависть, але не видалила його, бо його доступність може бути "в інтересах громадськості". Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував, що "в ХХІ сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення можуть лише дикуни та терористи". "РФ - держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?", - написав він у Telegram.

Тим часом посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила в Twitter, що удар по колонії в окупованій Оленівці, де утримували військовополонених "азовців" потребує розслідування. "Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході", - написала вона.

++13.42++

Кількість жертв обстрілу російською армією зупинки громадського транспорту в Миколаєві 29 липня збільшилась до семи. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, у лікарні померли ще двоє чоловіків.

++13.30++

Ексглава ЦРУ: Україна зможе повернути захоплені РФ території

Ексглава Центрального розвідувального управління та колишній голова Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) Девід Петреус вважає можливим повернення Україною територій, захоплених Росією під час війни.

Девід Петреус

"Здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО та західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі, гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший наступ Росії та почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого", - сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Читайте детальніше: Ексглава ЦРУ: Україна зможе повернути захоплені Росією території

++13.03++

Україна успішно відбила невеликі російські напади з давно встановленої лінії фронту поблизу Донецька, а в районі Херсона війська РФ установили два понтонні мости та систему поромної переправи, щоби компенсувати втрати від ударів Збройних сил України по мостах. Про це йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії. За інформацією розвідників, на нещодавно окупованих південних територіях України Москва збільшує тиск на окупаційну "владу" для підготовки псевдореферендумів про приєднання до Росії пізніше цього року. Повідомляється, що російські ставленики змушують місцеве населення розкривати особисті дані для складання списків для майбутнього так званого голосування.

++12.38++

Російський "Газпром" припинив постачання до Латвії

Підземне газосховище у Латвії

Російський концерн "Газпром" припинив постачання газу до Латвії, звинувативши її в порушенні умов забору палива. Про це йдеться у заяві російського газового монополіста. Подробиць щодо рішення концерн не надав.

Напередодні латвійська енергетична компанія Latvijas Gaze повідомила про відновлення закупівель російського газу. Утім, у компанії наголосили що купують блакитне паливо не в "Газпрому" за рублі, а розраховуються в євро з іншим постачальником.

Читайте детальніше: Російський "Газпром" припинив постачання до Латвії

++12.12++

Навчальний заклад, що постраждав у Харкові від нічних обстрілів з боку РФ - це училище, по якому вдарили, ймовірно, трьома ракетами з комплекса протиповітряної оборони С-300. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. "Центральний корпус знищений, пожежа була масштабною, але наші рятівники впорались", - написав він у Telegram. Другий за ніч удар армія РФ нанесла по району Холодної гори. Там руйнувань немає, лише вилетіло скло у прилеглих будинках. Постраждалих немає.

Читайте також: Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка

++11.49++

Голова оборонного комітету Бундестагу: Канцелярія Шольца гальмує військову допомогу Україні

Постачання зброї Україні з Німеччини уповільнює відомство федерального канцлера, вважає голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Найвужчим місцем, яке гальмує військову допомогу Німеччини, є, з будь-яких причин, відомство канцлера", - цитує агенція AFP слова парламентарки. Штрак-Ціммерманн вважає, що німецький уряд має вирішити питання з постачаннями не пізніше кінця жовтня. За її словами, все вказує на те, що президент РФ Володимир Путін "продовжить свою віроломну кампанію", тож німецьким політикам "не слід розслаблятися".

Читайте також: Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї

++11.21++

Інститут вивчення війни схиляється до версії України щодо атаки в Оленівці

Американський інститут вивчення (ISW) війни поки не може впевнено та незалежно оцінити характер атаки на колонію з українськими військовополоненими в окупованій Оленівці на Донеччині чи відповідальність за неї, йдеться у щоденному звіті. Водночас аналітики зауважують, що наявні візуальні докази більше підтверджують версію України, ніж Росії. Зокрема, відео російських пропагандистських ЗМІ демонструють пошкодження будівлі від пожежі, а не від потенційного удару реактивними системами залпового вогню HIMARS, в обстрілі якими РФ звинуватила Україну. Також експерти зауважують, що в російських відео уламків цих систем не надається ніяких доказів, що їх виявили саме на місці даної атаки. ISW обіцяє оновити інформацію, коли матиме додаткові дані.

++10.59++

У ніч на суботу російська армія обстріляла Слов'янськ на Донеччині. Руйнувань зазнав автовокзал і прилеглі будівлі. За даними мера міста Вадима Ляха, постраждалих немає.

++10.23++

ЄС вдвічі скоротив закупки газу з РФ після війни в Україні

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС за період з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну скоротили закупівлю природного газу з Росії наполовину.

Жозеп Боррель

Боррель додав, що неможливо "вимагати від європейської економіки припинити закупівлю газу за одну ніч". "Ми не можемо творити дива", - наголосив він.

Головний дипломат ЄС звернув увагу на ефективність європейський санкцій щодо РФ. "Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони більше не матимуть до них доступу", - пояснив він. Боррель переконаний, що дуже скоро президенту РФ Володимиру Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу".

Читайте докладніше: Головний дипломат ЄС про відмову від газу з РФ: Ми не можемо творити чудеса

++09.56++

РФ обстріляла спальний район Миколаєва, є жертви

У ніч на суботу російська армія обстріляла один із спальних районів Миколаєва. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро зазнали поранень. Значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальнішу інформацію обласна військова адміністрація уточнює.

++09.24++

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини назвала воєнним злочином катування українського військовополоненого, відео якого днями поширили в мережі. "Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом збройних сил Російської Федерації або пов'язаних із ними озброєних груп. На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють в голову, а його тіло тягнуть у рів. У разі підтвердження ці дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини", - йдеться в заяві місії. В ній також наголошується, що ті, хто вчиняє воєнні злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності та засуджені судом.

++08.52++

Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував допомогу в евакуації поранених український військовополонених із обстріляної колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, а також передачу медичного приладдя та матеріали для судово-медичної експертизи. "Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоби поранені отримали життєво необхідну допомогу та щоби з тілами тих, хто загинув, поводилися гідно", - йдеться в заяві.

МКЧХ запросив доступ до Оленівки, щоби визначити стан тих, хто перебував на місці під час нападу. "Усі військовополонені, де б їх не утримували, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в боях, і на них не можна нападати", - наголошується в заяві.

++08.30++

ЄС: Звірства російських військових щодо полонених - воєнні злочини

Жозеп Боррель

Вбивство десятків українських військовополонених, у тому числі захисників маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь", які здалися Росії, а також катування російськими військовими полоненого солдата - це жахливі звірства, йдеться в заяві верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми найманцями. Ці нелюдські, варварські дії є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них та є воєнними злочинами", - сказано в ній.

Читайте детальніше: ЄС: Звірства військових РФ щодо українських полонених - воєнні злочини

++08.08++

Ракетні удари по Харкову: постраждав ще один навчальний заклад

Близько третьої години ночі Харків зазнав ракетного обстрілу. "Прилетіло в Слобідський район, у будівлю одного з навчальних закладів", - повідомив мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформації немає.

Близько четвертої ранку РФ нанесла ще один удар по Харкову. Подробиць про нього Терехов поки не повідомив.

++07.57++

Українські військові відбили штурм російської армії на чотирьох напрямках на сході України. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). На Слов'янському напрямку сили РФ вели штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, але успіху не мали та відійшли, така ж сама ситуація біля Вершини і Травневого на Бахмутському напрямку, біля Пісків та Авдіївки на Авдіївському напрямку, а також біля Мар'їнки на Новопавлівському напрямку.

Тривають бойові дії біля Семигір'я, Зайцевого та Вершини на Бахмутському напрямку, поблизу Павлівки - на Новопавлівському, біля Красногорівки - на Авдіївському.

Російські військові продовжували обстріли військової та цивільної інфраструктури на Бахмутському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. Вони завдали авіаударів біля Соледару на Бахмутському напрямку, Новомихайлівки та Малих Щербаків - на Запорізькому, Новогригорівки та Андріївки - на Південнобузькому, Серебрянки та Спірного - на Краматорському, Селидового, Авдіївки та Первомайського - на Авдіївському. Під артилерійський вогонь знову потрапила Харківщина та населені пункти на Сіверському, Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському і Слов'янському напрямках.

++07.31++

Після Оленівки Зеленський закликав визнати Росію спонсоркою тероризму

У відеозверненні за підсумком 156-го дня війни президент України Володимир Зеленський говорив про удар по Оленівці Донецької області: "Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих".

Він наголосив, що українські військові виходили з "Азовсталі" під гарантії Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного хреста. "Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав Зеленський.

Він знову звернувся до США з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму. "Рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це - факт", - наголосив президент України.

Читайте детальніше:Зеленський: РФ порушила гарантії ООН і Червоному Хресту вбивством полонених