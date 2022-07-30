Папа Римський хоче скоротити поїздки через здоров'я, але Київ планує відвідати

85-річний Папа Римський Франциск заявив, що хоче "пригальмувати" свою діяльність, зокрема щодо закордонних візитів, через проблеми з коліном, утім і досі планує відвідати Київ. Про це він сказав у суботу, 30 липня, спілкуючись з журналістами після тижневого візиту до Канади.

"Я думаю, що у моєму віці та з такими обмеженнями, я маю зберігати свою енергію, щоби бути в змозі служити церкві, або ж навпаки - подумати про можливість відійти у сторону", - цитує його Associated Press. При цьому понтифік зауважив, що поки не думав про відставку, але якщо таке трапиться, то це не буде "катастрофою". "Папу завжди можна замінити", - додав він.

Це була перша поїздка Папи Франциска на візочку після того, як він розтягнув зв'язки коліна на початку року. В липні минулого року понтифік переніс операцію на кишківнику, наслідки якої, за його словами, досі відчуває.

Плани Папи Римського відвідати Україну

Папа наголосив, що намагатиметься продовжувати здійснювати візити, щоби бути ближчим до людей. Зокрема, він підтвердив намір відвідати у вересні Казахстан для участі у міжконфесійній конференції, де можлива його зустріч з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом, який підтримує війну Росії проти України.

Франциск також сказав, що хоче поїхати до Києва, але дата візиту поки не підтверджена. На початку липня у Ватикані повідомили, що візит Папи Римського до Україниможливий в серпні. Очікувалося, що приготування до поїздки розпочнеться після його візиту до Канади. При цьому перед поїздкою до столиці України понтифік хотів би відвідати Москву. Він висловлював сподівання, що президент РФ Володимир Путін "виділить йому невелике часове вікно, щоби послужити справі миру".

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну глава Римо-католицької церкви неодноразово висловлювався про необхідність припинити бойові дії. Папа Франциск згадував про Україну під час недільних молитов та закликав припинити страждання українського народу.