Ватикан: Візит папи Франциска до Києва можливий у серпні

Візит папи Римського Франциска до України можливий в серпні, заявив секретар Ватикану у відносинах з державами архієпископ Пол Річард Галлахер в ефірі італійського телеканалу Rai1. За його словами, приготування до поїздки понтифіка до Києва розпочнеться після його візиту до Канади, який заплановано на останній тиждень липня.

"Можливо, я б цього не виключав, але багато що залежить від результатів поїздки до Канади, подивимось, як папа перенесе цю поїздку, яка також буде дуже відповідальною", - сказав Галлахер, додавши, що, на думку папи Франциска, його візит до України може мати позитивні результати.

Папа хоче до Москви, а потім - до Києва

4 липня Франциск заявив про бажання здійснити візити як до Києва, так і до Москви. "Я би залюбки поїхав (до Києва. - Ред.), і я б хотів спершу поїхати до Москви", - сказав понтифік в інтерв'ю агентству Reuters. Він висловив сподівання, що президент РФ Володимир Путін "виділить йому невелике часове вікно, щоб послужити справі миру".

Візит до Києва, за словами Франциска, можливий після його поїзди до Канади, що заплановано з 24 до 30 липня. "Спершу я би хотів поїхати до Росії, щоб спробувати якось допомогти. Але я б залюбки відвідав обидві столиці", - зауважив він.

Папа Франциск та російське вторгнення в Україну

З початку війни в Україні, яку розпочала Росія, глава Римо-католицької церкви неодноразово висловлювався про необхідність припинити бойові дії. Під час Всеношного пасхального чування у Ватиканській базиліці Святого Петра він звернувся до делегації з України зі словами українською: "Христос воскрес!" після церемонії спільного пронесення хреста традиційним Хресним шляхом ("Via Crucis") уродженками України та Росії біля Колізею у католицьку Страсну п'ятницю. Цей символічний жест було здійснено попри різку критику з боку Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та посла України у Ватикані Андрія Юраша.