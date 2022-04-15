 Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2022

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Новини

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск (фото з архіву)

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно пронесли процесійний хрест під час традиційного Хресного шляху ("Via Crucis") за присутності Папи Римського Франциска поблизу Колізею в італійській столиці в католицьку Страсну п'ятницю, 15 квітня. Про це передало Радіо Ватикану (Vatican News).

Цей символічний жест було здійснено попри критику з боку Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та посла України у Ватикані Андрія Юраша.

"Жінки живуть в Італії близько 20 років та разом працюють у відділенні паліативної допомоги, допомагаючи пацієнтам, яким, на перший погляд, уже нічим не можна допомогти", - уточнило Радіо Ватикану.

Текст, зачитаний під час молитовного стояння, змінено

Водночас текст, зачитаний під час молитовного стояння на цьому етапі Хресної дороги, було змінено. За словами директора Залу друку Ватикану Маттео Бруні, його було скорочено до мінімуму, після чого була молитва в мовчанні.

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Через пандемію протягом двох років церемонія "Via Crucis" не проводилася. Цього року серед учасників були сім'ї місіонерів, дитина з інвалідністю, керівництво сімейним дитячим будинком та інші. За заходом у Римі спостерігало близько 10 тисяч прочан.

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