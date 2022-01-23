Папа Римський: Напруга на кордонах України загрожує безпеці Європи

Папа Римський Франциск у неділю, 23 січня, заявив, що напруга на кордонах України загрожує безпеці Європи. "Я з занепокоєнням стежу за зростанням напруги, яка загрожує завдати нового удару миру в Україні та поставити під сумнів безпеку європейського континенту", - сказав він після недільної молитви у Ватикані. Папа Римський закликав до дня молитви за мир 26 січня та до діалогу для послаблення кризи під час свого щотижневого звернення до паломників і туристів на площі Святого Петра у Ватикані, передає агенція Reuters.

Як повідомлялось, останнім часом до українських кордонів стягуються російські війська та техніка, що викликає занепокоєння як в Україні, так і на Заході. Протягом останнього місяця відбулась серія переговорів між європейськими та американськими лідерами та Росією для деескалації ситуації. Москва заперечує будь-які загрози з її боку, проте висунула низку геополітичних умов і очікуєвід США та НАТО письмової реакції на свої пропозиції з питань безпеки. МЗС РФ сформулювало їх навколо трьох ключових елементів: відмови від розширення НАТО, від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, повернення блоку до конфігурації станом на 1997 рік.

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Папа Франциск востаннє згадував події в Україні під час традиційного різдвяного звернення. Тоді він також закликав не допускати поширення конфлікту в Україні та висловив сподівання, що задля виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити діалог.

Раніше повідомлялось, що понтифік може відвідати Україну вже цього року. Нагадаємо, востаннє візит Папи Римського до України відбувся 20 років тому - 23 червня 2001 року Київ та Львів відвідав Папа Іван Павло ІІ. Його наступники - Бенедикт XVI та Франциск - в Україні не були.