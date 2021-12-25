 Папа Римський закликав не допускати поширення конфлікту в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2021

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Новини

Папа Римський закликав не допускати поширення конфлікту в Україні

Понтифік у різдвяному посланні висловив надію, що в Україні вдасться побудувати діалог, аби не допустити поширення протистояння.

Папа Римський Франциск під час різдвяної меси 24 грудня, 2021

Папа Римський Франциск побажав, щоб в Україні не поширювалися "метастази злоякісного конфлікту"

Папа Римський Франциск закликав не допускати поширення конфлікту в Україні та висловив сподівання, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити діалог. Про це він сказав у своїй різдвяній промові у суботу, 25 грудня.

Понтифік пояснив, що віряни настільки звикли до конфліктів, криз та суперечностей, що їм здається, що вони ніколи не закінчуються і вони їх більше не помічають. Папа Римський закликав людей просити у Бога "сили відкритися на діалог" і "пробудити в усіх серцях прагнення примирення та братерства". І сам, звертаючись до нього, попросив допомогти "політичній владі примирити суспільства, спустошені напруженням та протиріччями".

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Згадуючи про Україну, Понтифік висловив надію на те, що діалог допоможе уникнути поширення конфлікту. "Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту", - сказав він, виступаючи з промовою Urbi et orbi ("До міста і до світу") у Ватикані.

Нагадаємо, що 25 грудня католики та частина православних у всьому світі відзначають Різдво. Папа Римський цього дня виступає з традиційним посланням до вірян із лоджії ватиканської базиліки Святого Петра.

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