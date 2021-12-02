Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ

Папа Римський Франциск може відвідати Україну з візитом найближчим часом, повідомив у четвер, 2 грудня, глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший Святослав Шевчук на Київському безпековому форумі.

"У нас хороша новина. Очікуємо, що відбудеться його (Папи Римського, - Ред.) візит до України. Це ще не анонсовано, але ми вже живемо в очікуванні та приготуванні", - цитує главу УГКЦ пресслужба форуму.

Він наголосив, що це дуже потужний сигнал підтримки українського народу. За словами Шевчука, він декілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. "Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті", - зазначив він.

Шевчук також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков і релігій про те, що війна закінчиться після того, як Папа відвідає Україну.

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Папа Римський неодноразово закликав до миру в Україні. Зокрема, під час виступу перед вірянами 18 квітня він закликав уникнути зростання напруженості на Сході України та "зробити дії, які підвищать взаємну довіру, створять умови для таких потрібних примирення та миру".

Нагадаємо, востаннє візит Папи Римського до України відбувся 20 років тому. Тоді це зробив Папа Іван Павло ІІ 23 червня 2001 року. Понтифік відвідав Київ і Львів. Його наступиники - Бенедикт XVI та Франциск - в Україні не були.

