 Папа Римський вперше в історії відвідав Ірак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Папа Римський вперше в історії відвідав Ірак

Глава Римо-католицької церкви Франциск, який перебуває з візитом у Багдаді, закликав уряд Іраку дотримуватися прав представників усіх релігійних груп.

Папа Римський вперше в історії відвідав Ірак

Папа Римський вперше в історії відвідав Ірак

Папа Римський Франциск у п'ятницю, 5 березня, прибув з візитом до Іраку. Це перше в історії відвідування країни главою Римо-католицької церкви і водночас - перша закордонна поїздка Франциска від початку пандемії коронавірусу.

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У міжнародному аеропорту Багдада, де приземлився літак понтифіка, його зустрів прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі. У відеопосланні, яке Франциск записав напередодні поїздки, він заявив, що хоче відвідати Ірак у ролі "паломника примирення" і "бажає покаятися". Разом з тим глава Римо-католицької церкви закликав представників усіх релігій, що живуть в Іраку, "разом створювати мирне майбутнє". На початку 2000-х в Іраку мешкали близько 1,5 мільйона християн. Сьогодні їх залишилося лише близько 400 тисяч. Багато з них були змушені залишити країну, рятуючись від війни і нападів на релігійному ґрунті, в першу чергу - з боку ісламістів.

Vor der Reise von Papst Franziskus in den Irak

Християни в Іраку

Під час прийому у президента Іраку Бархама Салеха у перший день свого візиту Франциск заявив, що захист всіх політичних, соціальних і релігійних груп та дотримання основних прав і свобод людини "мають основоположне значення". "Ніхто не повинен вважатися громадянином другого сорту", - наголосив понтифік. У свою чергу глава іракської держави зазначив, що візит Папи Римського "наповнює жителів Іраку гордістю".

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За словами Салеха, Ірак неможливо собі уявити без християн, і успіху регіон доб'ється лише тоді, коли християни, які залишили його через різного роду кризи, повернуться туди з доброї волі. Увечері 5 березня Франциск зустрівся з єпископами, священиками і ченцями в сирійській католицькій церкві Саїдат аль-Неджат в Багдаді. У 2010 році цей храм зазнав нападу джихадистів, внаслідок якого загинули понад 50 людей. Очікується, що до 8 березня (останній день візиту Папи Римського в Ірак. - Ред.) понтифік проїде країною 1500 кілометрів, подорожуючи переважно літаком або вертольотом.

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Відзначається, що візит Папи Римського до Іраку пов'язаний з підвищеними заходами безпеки. Лише за два дні до прибуття в країну понтифіка, 3 березня, внаслідок ракетного обстрілу військової бази на заході Іраку, яку використовують американські військові, загинув один цивільний співробітник бази.

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