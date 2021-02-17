 У Ватикані за відмову від вакцинації погрожують звільненням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Новини

У Ватикані за відмову від вакцинації погрожують звільненням

Співробітники Ватикану, які не мають медичних протипоказань, але відмовляються від вакцинації проти коронавірусу, можуть бути звільнені. Папі Римському Франциску та його попереднику Бенедикту XVI вже зробили щеплення.

Швейцарська гвардія на площі Святого Петра у Ватикані (архівне фото)

Швейцарська гвардія на площі Святого Петра у Ватикані (архівне фото)

Співробітникам Ватикану, які без поважних причин відмовлятимуться від вакцинації проти коронавірусу, загрожуватиме звільнення. Про це йдеться в оприлюдненому у четвер, 18 лютого, указі губернатора міста-держави, кардинала Джузеппе Бертелло від 8 лютого.

Ті, хто не має медичних протипоказань і відмовляється від вакцинації, повинні очікувати "більш-менш важких наслідків", які можуть "призвести до переривання трудових відносин", зазначається в документі, цитує інформагентство AFP. Ця норма стосується також майбутніх претендентів на роботу у Ватикані.

В указі наголошується, що ті, хто відмовляється від вакцинації, можуть становити загрозу для інших. Ті ж, хто не зможе зробити щеплення з медичних причин, можуть бути переведені на іншу роботу. Загалом у Ватикані працює близько п'яти тисяч людей.

У Ватикані діють досить жорсткі покарання за порушення запроваджених протиепідемічних заходів. Тим, хто не носить захисні маски та не дотримується дистанції, загрожує штраф від 25 до 50 євро. А за порушення правил карантину доведеться заплатити до 1500 євро. Кампанія з безкоштовного щеплення проти коронавірусу у Ватикані розпочалась у січні. Папі Римському Франциску та його попереднику Бенедикту XVI вже зробили щеплення від коронавірусу. Для вакцинації Ватикан наприкінці грудня замовив близько 10 тисяч доз вакцини Biontech/Pfizer.

У грудні минулого року у Ватикані провели опитування серед співробітників щодо намірів бажання вакцинуватися від коронавірусу. Тоді працівників запевняли, що ті, хто відмовиться, не повинні побоюватися наслідків для трудових відносин, зазначає агентство KNA. 

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    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

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    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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