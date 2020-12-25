Папа Римський закликав зробити вакцини від COVID-19 доступними для всіх

Папа Римський Франциск наголосив на єдності людей у ​​своєму традиційному посланні на Різдво Urbi et Orbi ("Місту та світу), яке він виголосив у п'ятницю, 25 грудня. "Всі ми в одному човні", - сказав понтифік і заявив, що вакцини проти COVID-19 мають бути доступними для усіх, особливо найбільш вразливих.

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У своєму різдвяному посланні Папа також помолився за тих, хто постраждав від пандемії коронавірусу, і приділив увагу жінкам, які постраждали від домашнього насильства, передає інформагенція dpa.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, загалом у світі підтвердили понад 79,4 мільйона інфікувань коронавірусом, а понад 1,7 мільйона людей стали його жертвами. Між тим, низка країн світу вже розпочала масову вакцинацію проти коронавірусу, серед них - Великобританія, США, Канада, Бахрейн, Саудівська Аравія і Росія.

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Папа Римський помолився за мир на сході України

Папа Римський Франциск також помолився за намагання міжнародного співтовариства продовжувати дію перемир'я на сході України та в Нагірному Карабаху, зазначається на сайті понтифіка.

Також він закликав припинити страждання людей в країнах, де не припиняються озброєні конфлікти та гуманітарні кризи, - у Буркіна-Фасо, Малі, Нігері, Ефіопії, Мозамбіку, Південному Судані, Нігерії та Камеруні.