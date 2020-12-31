Папа Франциск і його попередник Бенедикт XVI вакцинувалися від коронавірусу

Папа Римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI були вакциновані проти коронавірусу. Цю інформацію у четвер, 14 січня, офіційно підтвердив речник Ватикану Маттео Бруні. Напередодні про вакцинацію 84-річного Франциска та 93-річного Бенедикта повідомив портал America та аргентинська газета La Nación.

За словами Бруні, Франциску та Бенедикту вкололи першу дозу вакцини. У Ватикані розпочали вакцинацію напередодні, зазначає інформагенція dpa.

Раніше Папа Франциск заявляв, що хоче зробити щеплення від коронавірусу. Також глава Католицької церкви закликав людей брати участь у глобальних кампаніях з вакцинації.

Раніше щеплення від коронавірусу зробили також 94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її 99-річний чоловік герцог Единбурзький Філіп. Обраний президент США 78-річний Джо Байден також вакцинувався від коронавірусу.