 Папа Франциск і його попередник Бенедикт XVI вакцинувалися від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

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Новини

Папа Франциск і його попередник Бенедикт XVI вакцинувалися від коронавірусу

Папа Римський Франциск та його попередник Бенедикт XVI зробили щеплення від коронавірусу, підтвердили у Ватикані. Раніше Франциск закликав людей погоджуватися на вакцинацію.

Папа Римський Франциск (праворуч) і його попередник Бенедикт XVI (архівне фото)

Папа Римський Франциск (праворуч) і його попередник Бенедикт XVI (архівне фото)

Папа Римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI були вакциновані проти коронавірусу. Цю інформацію у четвер, 14 січня, офіційно підтвердив речник Ватикану Маттео Бруні. Напередодні про вакцинацію 84-річного Франциска та 93-річного Бенедикта повідомив портал America та аргентинська газета La Nación.

За словами Бруні, Франциску та Бенедикту вкололи першу дозу вакцини. У Ватикані розпочали вакцинацію напередодні, зазначає інформагенція dpa.

Раніше Папа Франциск заявляв, що хоче зробити щеплення від коронавірусу. Також глава Католицької церкви закликав людей брати участь у глобальних кампаніях з вакцинації.

Раніше щеплення від коронавірусу зробили також 94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її 99-річний чоловік герцог Единбурзький Філіп. Обраний президент США 78-річний Джо Байден також вакцинувався від коронавірусу.

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