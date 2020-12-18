Королеві Великобританії Єлизаветі II зробили щеплення від коронавірусу

94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її 99-річний чоловік герцог Единбурзький, отримали щеплення від коронавірусу. Про це в суботу, 9 січня повідомила пресслужба Букінгемського палацу.

"Королева та герцог Единбургський отримали щеплення вакциною від COVID-19", - йдеться в повідомленні пресслужби королівського дому.

В офіційному повідомленні зазначається, що щеплення було зроблено в суботу лікарем у Віндзорського замку. Крім того, як пояснили в пресслужбі, королева вирішила повідомити про своє щеплення з метою покласти край спекуляціям. Яким саме препаратом вакцинували королівське подружжя, не вказується.

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Як повідомлялося, 2 грудня 2020 року дозвіл на вихід на британський ринок отримала вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer. 30 грудня британські наглядові органи дозволили використовувати розроблену спільно з Оксфордським університетом вакцину компанії AstraZeneca.

У п'ятницю у Великобританії було також видано дозвіл на застосування вакцини від коронавірусу американського виробника - Moderna.

Нагадаємо, нині Великобританія особливо потерпає від швидкого поширення виявленого в цій країні нового варіанту коронавірусу. 4 січня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив на тлі нової хвилі поширення коронавірусу про запровадження на території Англії третього локдауну, що попередньо діятиме до середини лютого.

Напередодні в столиці країни Лондоні оголосили надзвичайний стан.