 Королеві Великобританії Єлизаветі II зробили щеплення від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Королеві Великобританії Єлизаветі II зробили щеплення від коронавірусу

Щеплення від коронавірусу зробили 94-річній королеві Великобританії Єлизаветі II та її 99-річному чоловікові, герцогу Единбурзькому, повідомили в Букінгемському палаці.

Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II

94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її 99-річний чоловік герцог Единбурзький, отримали щеплення від коронавірусу. Про це в суботу, 9 січня повідомила пресслужба Букінгемського палацу.

"Королева та герцог Единбургський отримали щеплення вакциною від COVID-19", - йдеться в повідомленні пресслужби королівського дому.

В офіційному повідомленні зазначається, що щеплення було зроблено в суботу  лікарем у Віндзорського замку. Крім того, як пояснили в пресслужбі, королева вирішила повідомити про своє щеплення з метою покласти край спекуляціям. Яким саме препаратом вакцинували королівське подружжя, не вказується.

Читайте також:  Мутація коронавірусу: країни закриваються від Великобританії

Як повідомлялося, 2 грудня 2020 року дозвіл на вихід на британський ринок отримала вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer. 30 грудня британські наглядові органи дозволили використовувати розроблену спільно з Оксфордським університетом  вакцину компанії AstraZeneca.

У п'ятницю у Великобританії було також видано дозвіл на застосування вакцини від коронавірусу американського виробника - Moderna.

Нагадаємо, нині Великобританія особливо потерпає від швидкого поширення виявленого в цій країні нового варіанту коронавірусу. 4 січня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив на тлі нової хвилі поширення коронавірусу про  запровадження на території Англії третього локдауну, що попередньо діятиме до середини лютого.

Напередодні в столиці країни  Лондоні оголосили надзвичайний стан.

Дивитись відео 01:26

Безлюдний Лондон: нові обмеження через мутацію коронавірусу (21.12.2020)

Також за темою

Coronavirus- COVID-19 - Mikrografie

Мутація коронавірусу: підстав для паніки немає 18.12.2020

Виявлений у Великобританії мутований варіант коронавірусу поширюється швидше, ніж попередній, але від цього він не став небезпечнішим. Спільно з вакцинами мутації послаблюють вірус до рівня легкої застуди.

Polen Firmen arbeiten am Coronavirus Impfstoff

Що не так з оксфордською вакциною? AstraZeneca зробила помилку й відкриття 29.11.2020

Розробники вакцини компанії AstraZeneca зробили важливе відкриття завдяки помилці. Тепер перспективній британській розробці потрібні додаткові дослідження - їх уже розпочали.

Großbritannien Staatsbankett zum Besuch des US-Präsidenten Trump

Дональд Трамп і королева Єлизавета заявили про спільні цінності 04.06.2019

Під час банкету у Букінгемському палаці британська королева та американський президент наголосили на спільних для обох країн цінностях. Нині Трамп має зустрітися з британською прем'єр-міністеркою.

Реклама

Докладно

Бедуїнська жінка вакцинується у лікарні поблизу Беер-Шеви

Як Ізраїлю вдалося вибитися у світові лідери з вакцинації

Про фактори, що сприяли успіхові ізраїльської кампанії з вакцинації населення, - у матеріалі DW.  

Інформація про співпрацю з Apple зіграла на руку Hyundai

Hyundai розбагатів на чутках про співпрацю з Apple

Після заяв про співпрацю Hyundai та Apple над створенням самокерованих авто, вартість Hyundai зросла на 8 млрд доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  