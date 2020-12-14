Коронавірус: у Лондоні оголошений надзвичайний стан

Мер Лондона Садік Хан у п'ятницю, 8 січня, оголосив у місті надзвичайний стан (major incident) через значне збільшення числа заражених коронавірусом та велике навантаження на медичні установи. Наразі кількість випадків інфікування в британській столиці протягом тижня перевищує 1000 на 100 тисяч населення. З 30 грудня 2020 року до 6 січня кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях Лондона зросла на 27 відсотків (з 5524 до 7034).

Лише за останні три дні в лікарнях померли 477 людей з позитивним тестом на коронавірус, зазначив мер. Лондонська служба швидкої допомоги зараз приймає до 8 тисяч екстрених викликів на день у порівнянні з 5,5 тисячі в типовий напружений день.

"Ситуація в Лондоні зараз є критичною, оскільки поширення вірусу виходить з-під контролю. Кількість випадків у Лондоні швидко зросла, і зараз у наших лікарнях перебуває на лікуванні на третину більше пацієнтів у порівнянні з піком пандемії у квітні минулого року", - наголосив Хан. Він також закликав людей по можливості залишатися вдома.

Надзвичайний стан визначається як такий, що виходить за рамки звичайних операцій і може спричинити серйозну шкоду або ризик для життя або добробуту людей, основних служб, навколишнього середовища або національної безпеки, повідомляється на сайті мера Лондона.

Інфікований кожен 30-й лондонець

Своєю чергою, очільниця лондонських рад Джорджія Гулд заявила, що зараз у місті інфікований один з 30 мешканців. "Ось чому державні служби в Лондоні закликають усіх лондонців залишатися вдома, а з домівок виходити у разі здійснення абсолютно необхідних покупок та фізичних вправ", - наголосила вона.

Мер міста звернувся до прем'єр-міністра Великобританії з проханням про збільшення фінансової підтримки лондонців, які потребують самоізоляції та не можуть працювати, закриття громадських місць, запровадження обов'язку носити маски за межами дому, в тому числі в чергах супермаркетах та в інших місцях скупчення людей.