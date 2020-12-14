Коронавірус: у Лондоні оголошений надзвичайний стан

За даними мерії, коронавірусом зараз інфікований кожен 30-й мешканець Лондона. Мер міста звернувся до уряду з проханням фінансово підтримати людей, які не можуть працювати через самоізоляцію.
Мер Лондона Садік Хан у п'ятницю, 8 січня, оголосив у місті надзвичайний стан (major incident) через значне збільшення числа заражених коронавірусом та велике навантаження на медичні установи. Наразі кількість випадків інфікування в британській столиці протягом тижня перевищує 1000 на 100 тисяч населення. З 30 грудня 2020 року до 6 січня кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях Лондона зросла на 27 відсотків (з 5524 до 7034).
Лише за останні три дні в лікарнях померли 477 людей з позитивним тестом на коронавірус, зазначив мер. Лондонська служба швидкої допомоги зараз приймає до 8 тисяч екстрених викликів на день у порівнянні з 5,5 тисячі в типовий напружений день.
"Ситуація в Лондоні зараз є критичною, оскільки поширення вірусу виходить з-під контролю. Кількість випадків у Лондоні швидко зросла, і зараз у наших лікарнях перебуває на лікуванні на третину більше пацієнтів у порівнянні з піком пандемії у квітні минулого року", - наголосив Хан. Він також закликав людей по можливості залишатися вдома.
Надзвичайний стан визначається як такий, що виходить за рамки звичайних операцій і може спричинити серйозну шкоду або ризик для життя або добробуту людей, основних служб, навколишнього середовища або національної безпеки, повідомляється на сайті мера Лондона.
Своєю чергою, очільниця лондонських рад Джорджія Гулд заявила, що зараз у місті інфікований один з 30 мешканців. "Ось чому державні служби в Лондоні закликають усіх лондонців залишатися вдома, а з домівок виходити у разі здійснення абсолютно необхідних покупок та фізичних вправ", - наголосила вона.
Мер міста звернувся до прем'єр-міністра Великобританії з проханням про збільшення фінансової підтримки лондонців, які потребують самоізоляції та не можуть працювати, закриття громадських місць, запровадження обов'язку носити маски за межами дому, в тому числі в чергах супермаркетах та в інших місцях скупчення людей.