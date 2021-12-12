Папа Римський закликав до діалогу, щоб вирішити українську кризу

Папа Римський Франциск закликав до "серйозного міжнародного діалогу" задля вирішення української кризи на тлі скупченняя російських військ біля українських кордонів. Тільки дипломатичним шляхом можна зняти напругу, заявив очільник католицької церкви в неділю, 12 грудня, під час молитви на площі Святого Петра.

"Зброя - це не шлях, яким слід йти. Нехай Різдво принесе мир Україні", - зауважив Франциск, цитує агенція Reuters.

Папа Римський наголосив, що у нинішній ситуації він молиться за "любу Україну, за усі її церкви та церковні громади, і за все населення" країни.

Читайте також: Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ

Дедалі частіше повідомляєтьсяпро скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Президент США Джо Байден під час віртуального саміту з президентом РФ Володимиром Путіним 7 грудня висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні.

Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

Читайте також: У НАТО відхилили вимогу РФ відкинути перспективу членства України в Альянсі

8 грудня Володимир Путін назвав провокаційним питання, чи збирається РФ нападати на Україну, і заявив, що Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.