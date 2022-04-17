Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Римський Франциск під час Всеношного пасхального чування у Ватиканській базиліці Святого Петра звернувся до делегації з України зі словами українською: "Христос воскрес!" Про це у суботу, 16 квітня, повідомило "Радіо Ватикану". До складу української делегації входив, зокрема, 33-річний мер Мелітополя Іван Федоров, який побував у полоні.

"У цій темряві, в якій Ви живете, пане мер, панове депутати, у непроглядному сутінку війни та жорстокості ми всі молимося з Вами й про Вас цієї ночі", - сказав Папа Франциск.

За даними Ватикану, близько 5500 вірян взяли участь у святковому богослужінні у базиліці Святого Петра. Служба транслювалася у всьому світі приблизно 150 радіостанціями.

У Ватикані приймали українську делегацію

Раніше, 16 квітня, Іван Федоров разом із українським послом Андрієм Юрашем побували на зустрічі з держсекретарем Ватикану, кардиналом П'єтро Пароліном. Той на початку квітня не виключив поїздки Папи Римського до Києва.

Уродженки України та Росії спільно пронесли процесійний хрест

Прибуттю до Ватикану української делегації у складі представників місцевих органів влади та Верховної ради передувала церемонія, під час якої уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно пронесли процесійний хрест традиційним Хресним шляхом ("Via Crucis") біля Колізею у католицьку Страсну п'ятницю. Цей символічний жест було здійснено попри різку критику з боку Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та дипломата Юраша.

Текст, зачитаний під час молитовного стояння цьому етапі Хресного шляху, було змінено. За словами директора Залу друку Ватикану Маттео Бруні, його було скорочено до мінімуму, після чого була молитва в мовчанні.

У неділю, 17 квітня, Франциск виступить із традиційним посланням Urbi et Orbi ("Місту і світу") з нагоди католицького Великодня.

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