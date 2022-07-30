Польща передала Україні озброєнь на 1,7 мільярда євро

Польща передала Україні озброєнь майже на 1,7 мільярда євро. Про це йдеться у листі міністра оборони країни Маріуша Блащака німецькій колезі Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) щодо так званих кругових постачань зброї, повідомляє в суботу, 30 липня, німецьке інформаційне агентство dpa.

Серед наданих озброєнь танки, бойові машини піхоти та інше важке озброєння радянського зразка, а також новітня зброя, на кшталт польських самохідних гаубиць "Краб".

"Ці постачання спричинили прогалини у наших оборонних можливостях", - йдеться у листі. Глава польського оборонного відомства критикує у листі Німеччину за зволікання з наданням необхідної кількості техніки Варшаві в обмін. Блащак зазначає, що Польща очікує на "серйозну пропозицію" з боку ФРН, яка посприяє зміцненню національної та регіональної оборони.

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Кругові поставки зброї

Німецький Бундестаг підтримав постачання важких озброєнь Україні наприкінці квітня. Про круговий обіг, у рамках якого Україна отримує техніку переважно радянського зразка, а країни, що її надають - більш сучасну від Німеччини, домовилися, зокрема, з Чехією та Польщею.

В рамках кругових поставок Берлін запропонував надати Варшаві 20 танків "Леопард 2" починаючи з 2023 року. Польща вважає такий обсяг недостатнім, а в Німеччині заявляють про недостатню кількість запасів.

У ФРН не виключають ймовірність провалу кругових поставок зброї Україні, про які домовилися з Польщею та хочуть зайнятися пошуком альтернатив.