Лідер ХДС закликав Берлін виконати угоду з Польщею щодо озброєнь

Глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) закликав уряд ФРН оперативно виконати свою частину угоди з Польщею в рамках домовленостей про так звані кругові постачання озброєнь Києву. Відповідну заяву Мерц зробив у середу, 27 липня, під час візиту до Варшави.

Кругові постачання зброї - це передача східноєвропейським партнерам по НАТО, які досі мають на озброєнні бойову техніку радянського виробництва, західних озброєнь в обмін на ті, які вони постачають українській армії для протидії російській агресії.

Польща розчарована внеском Берліна

Як повідомило агентство dpa, Польща розчарована внеском Берліна. Варшава передала Києву понад 200 танків у рамках військової допомоги. Технікою, запропонованою у ФРН замість спрямованої Україні, польська влада, проте, незадоволена.

У рамках візиту до Варшави Мерц зустрівся із лідером польської правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярославом Качинським. Крім цього, німецький політик поклав вінки до меморіалів на згадку про варшавське повстання 1944 року та жертв опору нацистам у варшавському гетто.

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Міністр оборони Польщі уклав контракти із Південною Кореєю

Водночас на тлі візиту до Польщі Фрідріха Мерца стало відомо, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак уклав контракти на отримання південнокорейських озброєнь для польських збройних сил. Як передало агентство PAP, йдеться про літаки FA-50, бойові танки K2 та САУ K9.

"Ми не зацікавлені у погіршенні стану нашої зброї"

Польща мала отримати від свого партнера по НАТО - Німеччини - 200 танків у рамках так званих кругових постачань. Таку кількість одиниць цієї військової техніки радянського зразка Варшава раніше надіслала Києву. Наприкінці травня президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Берлін у порушенні обіцянки - надати Польщі німецькі танки замість тих Т-72 радянського виробництва, які Варшава направила Україні з власних резервів.

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський в інтерв'ю Der Spiegel від 22 липня заявив, що Берлін зволікає, крім того, спочатку він пропонував Варшаві танки, "які були старші за ті, що ми передали Україні". "Ця пропозиція не може бути прийнята, тому що ми не зацікавлені у погіршенні стану нашого озброєння та в навчанні наших солдатів на техніці 1960-х років", - наголосив Шинковський.

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