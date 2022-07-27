Польща купує танки, винищувачі і гаубиці у Південної Кореї

У середу, 27 липня, Польща підписала контракти на придбання південнокорейської зброї, повідомляє AFP. Підписані контракти передбачають придбання танків, артилерії та винищувачів для польської армії. Сума контрактів з представниками Korea Aerospace Industries та Hyundai не оголошується.

"Ми здобуваємо уроки з того, що відбувається в Україні", - заявив після церемонії міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За словами представників міноборони Польщі, перші 12 з 48 винищувачів FA-50 прибудуть до країни наступного року. За повідомленням корейської сторони, згодом виробництво літаків мають перенести до Польщі. FA-50 має замінити радянські МіГ-29, які досі перебувають на озброєнні в країні.

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Польща також придбає 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem. Згодом країна придбає ще понад 800 цих танків модифікації K2PL, які з 2026 року вироблятимуться у Польщі.

Також цього року очікується, що Польща отримає 48 корейських гаубиць K9. Міноборони країни заявило, що ще приблизно 600 таких гаубиць отримає починаючи з 2024 року, а з 2026 року їхнє виробництво такожє буде налагоджено у Польщі.

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Переозброєння польської армії

Цього місяця Польща повідомила, що придбає 32 військові гелікоптери на суму 1,75 мільярда євро в італійської збройної компанії Leonardo.

Також країна замовила 366 американських танків Abrams, а також європейські ЗРК. Минулого року Польща закрила угоду з придбання 32 F-35 та має на озброєнні близько 50 винищувачів F-16.

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