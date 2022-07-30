У Європарламенті засудили расистські висловлювання прем'єра Угорщини

Лідери політичних груп Європейського парламенту схвалили спільну заяву, в якій засудили "відверто расистські висловлювання" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляється на сайті Європарламенту в суботу, 30 липня.

Під час публічного виступу 23 липня Орбан заявив, що "угорці не є змішаною расою і не хочуть нею ставати", бо країни, де відбувається "змішування" європейців і неєвропейців, "більше не є націями".

Європарламентарі наголосили, що слова угорського прем'єра порушують цінності Європейського Союзу: "Таким неприйнятним заявам, які явно порушують наші цінності, закріплені в договорах ЄС, немає місця в наших суспільствах. У наших суспільствах немає місця расизму, дискримінації та ворожнечі".

Вони закликали Європейську Комісію та Європейську Раду терміново відреагувати на заяву Орбана. Зокрема, депутати просять Єврокомісію "повною мірою використати наявні інструменти" для вирішення проблеми порушення Угорщиною правил Євросоюзу, які забороняють расизм і дискримінацію. Також лідери політичних груп закликали ЄК не схвалювати національний план Угорщини для фінансування в рамках Фонду відновлення та стійкості до виконання нею всіх критеріїв.

Ультраконсервативний Орбан проти цінностей ЄС

Орбан, який очолює уряд Угорщини з 2010 року, відомий консервативністю та радикальністю поглядів. Після кризи біженців у 2015 році антиміграційна риторика стала основою його політики.

Він перебуває у конфлікті з Брюсселем, який критикує Угорщину за заяви про неприпустимість верховенства законодавства ЄС над національними законами країн-членів. В Євросоюзі щодо Угорщини ведеться кілька дисциплінарних процедур, у тому числі за порушення верховенства європейського закону. Це може призвести до відкликання фінансування ЄС.

Також Орбана критикують правозахисники за ставлення до ЛГБТ-спільноти. У 2021 році в Угорщині набув чинності закон, що забороняє доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх. Через це 15 липня Європейська комісія подала на Угорщину позов до Європейського суду з прав людини.

Крім того, Орбан відомий приязними стосунками з президентом РФ Володимиром Путіним. Зараз угорський прем'єр різко критикує західні санкції проти Росії та військову підтримку України. Коли в червні Євросоюз заборонив імпорт російської нафти, для Угорщини зробили виняток. Тоді ж на прохання Будапешта до шостого пакету санкцій не включили главу Російської православної церкви патріарха Кирила. Так звані прагматичні відносини офіційного Будапешта з Москвою створюють напругу в стосунках з іншими членами ЄС, які жорсткіше ставляться до Кремля.