 Прем′єр Угорщини хоче підписати додаткову газову угоду з РФ до кінця літа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2022

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Новини

Прем'єр Угорщини хоче підписати додаткову газову угоду з РФ до кінця літа

Віктор Орбан повідомив, що країна веде переговори з Росією щодо підписання угоди про постачання додаткових 700 мільйонів кубометрів газу. Він розраховує, що це вдасться зробити до осені.

Віктор Орбан і Володимир Путін (архівне фото)

Віктор Орбан і Володимир Путін (архівне фото)

Угорщина розраховує підписати до осені угоду з Росією щодо додаткових постачань газу. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан у п'ятницю, 29 липня.

"Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 мільйонів  кубометрів газу. Цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці", - цитує його агенція Reuters.

Це стане ще однією газовою угодою з російським "Газпромом" на додаток до 15-річного договору про постачання, за яким Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію і Сербію та ще мільярд кубометрів через газопровід з Австрії.

Угорщина залежить від російського газу приблизно на 85 відсотків. За даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища країни зараз заповнені на половину, що покриває 29 відсотків річного споживання в країні.

Днями Угорщина стала єдиною державою-членом Європейського Союзу, яка не підтримала план заощадження газу країнами ЄС.

Орбан закликає до нової стратегії ЄС щодо війни в Україні

У червні Євросоюз заборонив імпорт російської нафти, але для Угорщини та ще двох країн зробили виняток. Тоді ж на прохання Будапешта до шостого пакету санкцій не включили главу Російської православної церкви патріарха Кирила.

Влада Угорщини каже, що підтримує прагматичні відносини з Москвою після початку повномасштабної війни в Україні. Це створює напругу в стосунках країни з іншими членами ЄС ЄС, які жорсткіше ставляться до Кремля.

На думку Орбана, санкції щодо Росії не працюють, тому він закликає розробити нову стратегію відносин, направлену на мирні переговори з РФ.

Орбан відомий приязними стосунками з президентом РФ Володимиром Путіним. Напередодні повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому він провів п'ять годин у Москві за бесідою з очільником Кремля. Також, за даними ЗМІ, Орбан просив Київ надати докази того, що різанина в Бучі не була інсценуванням. 

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