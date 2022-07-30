Ексглава ЦРУ: Україна зможе повернути захоплені Росією території

Ексглава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та колишній голова Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) Девід Петреус вважає можливим повернення Україною територій, захоплених Росією під час війни. Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в суботу, 30 липня.

"Здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО та західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі, гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший наступ Росії та почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого", - сказав він.

Девід Петреус

Американський генерал також попередив про наслідки, які можлива перемога Росії матиме для Європи: "Російський військовий успіх в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки". На його думку, в Північноатлантичному альянсі це вже усвідомили: "Вважаю, що лідери НАТО та західних країн, які не входять до нього, визнали це і роблять необхідні кроки, щоби Росія не змогла досягти успіху".

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Про "потьомкінські села" російського ВПК і ризик ядерного удару

На початку травня ексглава ЦРУ в інтерв'ю DW закликав серйозно оцінювати погрози Кремля, але вважав ризики застосування ядерної зброї низькими. На його думку, прагнення президента РФ Володимира Путіна "повернути Росії велич" шляхом вторгнення в Україну вдарило по самій Росії.

Генерал визнав, що помилявся, коли очікував, що російські військові діятимуть професійніше, ніж вони насправді діяли, та назвав російські озброєння "потьомкінськими селами". Ексглава ЦРУ впевнений, що західні санкції б'ють по Москві болючіше, ніж вона готова визнати, а російському керівництву в якийсь момент доведеться усвідомити ту колосальну шкоду, яку воно завдає самій Росії.

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