Російський "Газпром" припинив постачання до Латвії

Російський концерн "Газпром" у суботу, 30 липня, припинив постачання газу до Латвії, звинувативши Ригу в порушенні умов забору палива. Про це йдеться у заяві російського газового монополіста. Подробиць щодо рішення концерн не надав.

Напередодні латвійська енергетична компанія Latvijas Gaze повідомила про відновлення закупівель російського газу. Утім, у компанії наголосили що закуповують блакитне паливо не в "Газпрому" за рублі, а розраховуються в євро з іншим постачальником.

14 липня парламент Латвії ухвалив рішення про відмову від газу з РФ з 1 січня 2023 року. Торік 90 відсотків газу, який купувала Латвія, був з Росії.

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Скорочення споживання газу в ЄС

Раніше Росія припинила постачати газ до низки інших країн Європи, серед яких Польща, Болгарія, Фінляндія, Нідерланди та Данія. Причина в тому, що вони відмовилися пристати на вимогу президента РФ Володимира Путіна платити за газ в російських рублях.

"Газпром" також скоротив постачання газу в Німеччину газопроводом "Північний потік" до 20 відсотків від його пропускної потужності.

26 липня міністри енергетики країн Європейського Союзу зобов'язалисядобровільно скоротити споживання газу на 15 відсотків порівняно з їхнім середнім споживанням за останні п'ять років до квітня 2023 року. На меті - пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ, яка, як зазначається у повідомленні "постійно використовує енергоносії як зброю".