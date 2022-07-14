Латвія заборонила постачання російського газу

Сейм Латвії ухвалив у четвер, 13 липня, в остаточному читанні поправки до закону про енергетику, що передбачають заборону на постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Раніше рішення про відмову від російського газу прийняв уряд країни.

Також латвійський парламент затвердив правила погодження з регулювальними органами інших держав ЄС щодо заборони на постачання природного газу з Росії. Їх застосовуватимуть, коли національний газовий оператор Conexus Baltic Grid домовлятиметься з іншими країнами щодо створення єдиної системи транспортування газу.

Поправку щодо заборони російського газу внесли депутати від партії "Консервативні" Рейніс Знотіньш та Яніс Цієленс. Проти обмеження постачання російського газу до Латвії виступала газова компанія Latvijas gaze. На думку її голови правління Айгара Калвітіса, це рішення спричинить енергетичну кризу в Латвії та зумовить підвищення цін для споживачів.

Нагадаємо, у країни Балтії - Латвію, Литву та Естонію - припинено постачання російського газу з 1 квітня. Голова правління латвійського оператора Conexus Baltic Grid Улдіс Барісс пов'язував це з переведенням газових контрактів із РФ з євро та доларів на рублі та відмовою платити за новою схемою. У травні країни Балтії відмовилися від закупівлі російської електроенергії, газу і нафти.

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