Литва першою в ЄС повністю відмовилась від газу з РФ

Литва повністю припинила імпортувати газ з Росії у відповідь на вимогу президента РФ Володимира Путіна сплачувати за поставки російськими рублями. Про це у суботу, 2 квітня, повідомило міністерство енергетики Латвії. Таким чином Литва стала першою країною Євросоюзу, що пішла на такий крок.

"Прагнучи цілковитої енергетичної незалежності від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії у Європі та війну в Україні, Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу", - йдеться у повідомленні.

Вся потреба у газі забезпечується терміналом скрапленого природного газу у Клайпеді.

Поворотний момент в історії

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс назвав це поворотним моментом в історії енергетичної незалежності Литви. "Ми - перша країна ЄС серед країн, що постачають з "Газпрому", яка досягла незалежності від поставок російського газу, і це результат багаторічної послідовної енергетичної політики та вчасних інфраструктурних рішень", - заявив Крейвіс.

У суботу голова правління оператора системи природного газу у країнах Балтії АТ Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдіс Барісс повідомив, що з початку квітня до країн регіону - Латвії, Литви та Естонії - більше не надходить природний газ з Росії.

У коментарі Латвійському радіо він наголосив, що заява Росії про те, що за природний газ, що поставляється нею, можна буде розраховуватися тільки в російських рублях, стала сигналом про необхідність різко скоротити поставки з Росії, оскільки на них більше не можна покладатися.

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Вимога Путіна платити за газ у рублях

31 березня Путін розпорядився перевести розрахунки за постачання газу до "недружніх країн" із євро та доларів у рублі.

Країни Європейського Союзу та Великої сімки (G7) публічно відмовились платити за російський газ у рублях.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) активував режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію на випадок припинення постачання газу з РФ. Режим раннього сповіщення запровадили і в Австрії. Це означає, що в країні вводиться більш суворий контроль за газопостачанням.

Про можливе припинення постачання газу до Європи побічно свідчить заява прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова: "Ніхто не постачатиме газ безкоштовно, платити за нього можна тільки в рублях".