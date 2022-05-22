Литва повністю припинила імпорт російських енергоносіїв

Литва в неділю, 22 травня, припинила імпортувати електрику з Росії.

Напередодні біржовий оператор Nord Pool вирішив призупинити торгівлю російською електроенергією групи компаній "Інтер РАО", яка є єдиним імпортером із РФ до країн Балтії. Генеральний директор литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid Рокас Масюліс повідомив, що потреби країни будуть задовольнятися місцевими електростанціями та імпортом від стратегічних партнерів із країн Європейського Союзу через міжмережеві з'єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

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Без газу, нафти та електроенергії з Росії

Відтепер, з 22 травня, в Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії. "Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності, а й вираження нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансування російської військової машини", - наголосив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

За його словами, говорити про повну енергетичну незалежність Литви можна буде лише тоді, коли країна зможе не тільки задовільняти свої потреби в електриці місцевою зеленою енергетикою, а й стане країною-експортеркою.

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Польща, Болгарія і Фінляндія без російського газу

21 травня російський "Газпром" припинив експорт газу до Фінляндії після того, як Гельсінкі відмовились оплачувати його в рублях, чого вимагала РФ через санкції, запроваджені щодо неї Європейським Союзом за війну проти України. Наприкінці квітня Росія припинила експорт газу до Польщі та Болгарії з тих же причин.

19 травня Європейська комісія представила план відмови від російських газу та нафти, який передбачає заходи з диверсифікації джерел постачання, економії енергії та фокус на відновлювані джерела.