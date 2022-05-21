Росія припинила постачання газу до Фінляндії

Російський "Газпром" припинив експорт газу до Фінляндії, повідомив зранку суботи, 21 травня, оператор фінської газової системи.

"Імпорт газу через пункт входу Іматра припинений", - ідеться в заяві. Іматра є точкою входу російського газу в Фінляндію. До цього російська компанія вимагала сплати за газ у рублях через санкції за повномасштабну війну проти України, втім у Гельсінкі такий варіант відкинули.

Тепер протягом літнього сезону фінський державний постачальник газу Gasum забезпечуватиме споживачів газом з інших джерел по трубопроводу Balticconnector, що з'єднує країну з газовою мережею сусідньої Естонії.

До цього більшість газу, що використовувався у Фінляндії, надходила з Росії, але на газ припадає лише близько п'яти відсотків річного споживання енергії країною.

Читайте також: Фінляндія офіційно оголосила бажання приєднатися до НАТО

Відключення Росією від газу Польщі та Болгарії

27 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії через відмову країн оплачувати його в рублях.

Урсула фон дер Ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала це рішення ще однією спробою РФ використати газ як "інструмент шантажу" та зазначила, що в Європейському Союзі готові до цього сценарію. Обидві країни одразу ж почали отримувати газ від країн ЄС.

"Кремль вкотре зазнав невдачі у своїй спробі посіяти розбіжності між державами Євросоюзу. Ера російських викопних енергоносіїв у Європі добігає кінця", - зазначила фон дер Ляєн. За її словами, припинення постачання газу - це крок, яким "Росія шкодить сама собі". На її думку, "Кремль шкодить російській економіці, бо відрізає себе від важливих доходів".

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС зможе стати незалежним від російських викопних енергоносіїв "остаточно та назавжди". 19 травня Єврокомісія представила план відмови від російських газу та нафти під назвою REPowerEU, який передбачає заходи з диверсифікації джерел постачання, економії енергії та фокус на відновлювані джерела.

Італія та Німеччина схвалили відкриття рублевих рахунків - ЗМІ

Тим часом Reuters із посиланням на власні джерела повідомила, що Італія та Німеччина дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу. За даними агенції, обидві країни повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоби продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви, після переговорів з ЄС.

Минулого тижня італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі казав, що оплата в рублях є "сірою зоною" та не порушує санкції проти РФ. Він також заявив, що Німеччина вже заплатила за газ із РФ у рублях. Водночас представник німецької компанії Uniper SE, найбільшого покупця російського газу в ФРН це заперечив, зазначивши, що термін оплати закінчується лише наприкінці травня. Але в компанії відмовилися коментувати, чи відкрили рублевий рахунок у російському "Газпромбанку".

Єврокомісія ще наприкінці квітня заявила, що платежі в рублях є порушенням санкцій, якщо це не передбачено контрактом, як і схема з відкриття двох рахунків - валютного та рублевого в "Газпромбанку".