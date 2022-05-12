Італійський прем'єр заявив, що Німеччина заплатила РФ за газ у рублях

Найбільший імпортер російського газу в Німеччині вже заплатив за газ із РФ у рублях, стверджує прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

"Насправді, докази, які ми бачили сьогодні зранку свідчать, що найбільший імпортер газу в Німеччині вже заплатив у рублях", - заявив він на пресконференції 11 травня.

Водночас представник німецької компанії Uniper SE, найбільшого покупця російського газу в ФРН, заявив, що підприємство не проводило ніяких платежів за новою схемою, оскільки термін оплати закінчується лише наприкінці травня, пише Bloomberg.

Раніше в Uniper запевняли, що компанія зможе зберегти подачу газу без порушень санкції, але відмовлялися коментувати, чи відкрили рублевий рахунок у російському "Газпромбанку".

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Драгі: Європейські компанії зможуть платити за газ із РФ у рублях

Італійський прем'єр також заявив, що європейські компанії зможуть платити за російський газ у рублях, не порушуючи санкції, які запровадив Європейський Союз щодо Росії через війну проти України. "Немає офіційної заяви про те, що саме вважатиметься порушенням санкцій. Ніхто ніколи не говорив про те, що порушують платежі у рублях санкції чи ні. Це така сіра зона", - відзначив Драгі.

Така інтерпретація, вочевидь, розходиться з позицією, окресленою Європейською комісією. Ще наприкінці квітня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) сказала: "Наші роз'яснення дуже чіткі: якщо це не передбачено контрактами, то платежі у рублях є порушенням санкцій". Схему з відкриття двох рахунків - валютного та рублевого - в "Газпромбанку", як того вимагає Росія, в ЄС також вважають порушенням санкцій.

Росія вже припинила постачати газ до Польщі та Болгарії саме через відмову цих країн платити Росії в рублях. Зараз вони отримують газ із інших країн ЄС.

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