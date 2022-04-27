Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС

Платити за російський газ у рублях - це порушення санкцій ЄС чи ні? "Наші роз'яснення дуже чіткі: якщо цього не передбачено у контрактах, то платити в рублях є порушенням санкцій", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після припинення "Газпромом" поставок до Польщі та Болгарії. Утім, і після цього як у компаній, так і у журналістів залишилося багато запитань, і брюссельським чиновникам довелося й далі намагатися пояснити ситуацію. Для преси навіть провели окремий брифінг на цю тему. А 2 травня остаточно розібратися у питанні спробують міністри енергетики країн ЄС на засіданні в Брюсселі.

Що передбачає указ Путіна про сплату за газ у рублях?

Чи вимагає влада РФ від європейських компаній платити за газ безпосередньо у рублях? "Це не те, що говориться у російському указі", - наголосив керівник пресслужби Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер на щоденному брифінгу 28 квітня.

Ідеться про указ президента Росії Володимира Путіна від 31 березня. На початку документа справді є вказівка "Газпрому" приймати від компаній з "недружніх" країн платежі за трубопровідний газ лише в рублях.

Але далі указ описує іншу схему. Для розрахунків за "блакитне паливо" у "Газпромбанку" в РФ необхідно відкрити два рахунки типу "К" - валютний і рублевий. І покупець газу платить в іноземній валюті на валютний рахунок. Після цього "Газпромбанк" продає на московській біржі валюту та отримані рублі зараховує на другий рахунок. Центробанк РФ може визначати інший порядок продажу валюти. Але жодної іншої схеми сплати за газ - наприклад, прямим перерахунком рублів - указ Путіна справді не передбачає.

Як санкції порушує російська схема сплати за газ?

Саме таку схему - з двома рахунками - у Єврокомісії й називають такою, що порушує санкції. У Брюсселі вказують на пункт указу, який говорить, що зобов'язання сплатити за газ вважається виконаним лише з моменту зарахування коштів на рублевий рахунок. Якихось строків або умов обміну валюти на рублі указ "Газпромбанку" не встановлює.

"Цей процес, який цілковито перебуває у руках російської влади, дозволить Росії долучити до процесу центробанк РФ шляхом низки транзакцій, пов'язаних з управлінням активами та резервами центробанку Росії, що заборонено санкціями ЄС", - зазначається у роз'ясненнях, на які вказувала Урсула фон дер Ляєн. Єврокомісія опублікувала їх 21 квітня. "Оскільки процес конвертації може тривати невизначений час, протягом якого іноземна валюта перебуває цілковито в руках російської влади, включно з центральним банком, це навіть можна розглядати як надання позики компаніями з ЄС", - уточнює документ Єврокомісії.

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Чому Росія перекрила газ Польщі та Болгарії?

Чому Польща та Болгарія стали першими? Джерело DW у структурах ЄС пояснює це тим, що у компаній PGNiG і "Булгаргаз" на тому тижні підійшов строк чергової сплати за газ. "За нашою інформацією, обидві (компанії. - Ред.) діяли за звичною схемою сплати", - додав співрозмовник.

Контракти з "Газпромом" конфіденційні, але досі однією зі звичних практик сплати за газ був перерахунок грошей у валюті на рахунок у Gazprombank Luxembourg, люксембурзькій дочці російського "Газпромбанку". І PGNiG, і "Булгаргаз" наголосили, що цілковито виконали свої зобов'язання за контрактами з "Газпромом". Натомість російська монополія заявила, що не отримала платежі "у рублях, відповідно до указу президента РФ". У відповідь польська компанія наголосила, що запропонований "Газпромом" варіант сплати не відповідає контракту між ними.

Як компаніям з ЄС платити "Газпрому"?

Тепер перед багатьма європейськими компаніями постало питання, як платити за російський газ. Адже й у інших імпортерів скоро настануть строки платежів. І в російський, і в західних ЗМІ з'являлися численні повідомлення про те, що та чи інша європейська компанія погодилася на схему сплати, якої вимагає Москва.

Деякі з них спростували. Так, канцлер Австрії Карл Негаммер назвав повідомлення про те, що австрійська компанія OMV погодилася на умови Росії, "фейковими новинами російської пропаганди".

У найбільшому німецькому імпортерів російського газу Uniper хоча й заявили, що готуються до схеми з двома рахунками, але додали, що дотримуються санкцій і далі платитимуть у євро, як це передбачено контрактами. При цьому в компанії уточнили, що розглядають варіант перенесення платежів з банку в Європі до фінустанови в Росії.

Швидше за все, причиною плутанини стало саме питання двох рахунків. Відкриття у "Газпромбанку" лише одного з них у Євросоюзі не вважають порушенням санкцій. Про це заявили у міністерстві економіки ФРН. Цей спосіб сплати наводить і роз'яснення Єврокомісії від 21 квітня. Там зауважують, що транзакції з "Газпромбанком" за газ не порушують санкцій. У Брюсселі рекомендували компаніям платити на рахунок у російському банку в євро чи доларах і робити чітку заяву, що після такого перерахунку вони виконали свої контрактні зобов'язання. Відкритим залишається питання, чи погодиться РФ на такий варіант.

У Єврокомісії вважають, що дії "Газпрому" не відповідають контрактам і нагадують, що 97 відсотків усіх контрактів прямо передбачають платежі в євро чи доларах. Це не означає, що решта три відсотки вимагають сплати в рублях, додають там.

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Чи каратимуть європейські компанії за порушення санкцій?

Проблеми можуть початися у компаній лише якщо вони відкриють другий рахунок, у рублях. Невиконання санкцій є правопорушенням. Але покарання чи штрафи встановлюють держави ЄС, які відповідальні за дотримання санкцій. Якщо ж якийсь уряд не забезпечуватиме це дотримання, то Єврокомісія може почати процедуру про порушення договорів ЄС проти цієї держави.

При цьому в ЄК наголошують, що зараз про таку процедуру не йдеться взагалі. У брюссельських чиновників поки що нема конкретної інформації про те, що якась із європейських компаній відкриває два рахунки.

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