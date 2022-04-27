В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями

Влада Австрії спростувала поширену російськими ЗМІ інформацію про згоду сплачувати за постачання російського газу рублями. "OMV (австрійська енергетична компанія. - Ред.), зрозуміло, як і раніше, платитиме за постачання газу з Росії в євро", - написав у середу, 27 квітня, у Twitter канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer).

У такий спосіб він прокоментував відповідне повідомлення російської державної агенції ТАСС та інших російських ЗМІ й закликав "не поширювати далі фейки російської пропаганди". Він наголосив, що Відень суворо дотримується спільно ухвалених санкцій ЄС. На засіданні уряду Негаммер наголосив на умовах контракту між OMV і "Газпромом". Під час його візиту до Москви два тижні тому президент РФ Володимир Путін заявив про можливість продовження оплати за газ у євро, сказав австрійський канцлер. "Для нас у цьому плані нічого не змінилося", - додав він.

Водночас у Відні повідомили про намір збільшити стратегічні запаси газу. На цю мету виділять до 6,6 мільярда євро, заявив Карл Негаммер і міністерка у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler). Ці заходи мають забезпечити заповнення газових сховищ до зими до 80 відсотків.

"Газпром" припинив постачання газу до Болгарії та Польщі

Вранці цього ж дня російський концерн "Газпром" підтвердив повне припинення постачання газу до Польщі та Болгарії через незгоду платити за нього в рублях. У цих двох країнах наголошують, що чинні контракти з "Газпромом" не передбачають оплати у російській національній валюті.

У Брюсселі різко розкритикували односторонній крок "Газпрому", заявивши про чергову спробу Росії використовувати газ як "інструмент шантажу". Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала рішення "невиправданим і неприйнятним". "І це знову демонструє ненадійність Росії як постачальника газу", - додала вона у заяві, опублікованій її пресслужбою. Фон дер Ляєн також зазначила, що ЄС готовий до такого сценарію та запевнила, що держави ЄС розробили плани "саме на такий випадок".